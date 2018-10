Türkiye ile Almanya arasında imzalandı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile imzaladığı protokol öncesi konuşarak, “Almanya siyasi, ticari ve ekonomik açıdan da ülkemizin en önemli ortaklarından birisidir. Önümüzdeki dönemde de ikili ticari ve ekonomik iş birliklerimizin yeni bir ivme kazanacağına inancım kesindir” ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"



“Almanya, bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerin arasında birinci sıradadır” diyen Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:



“Toplam 36 milyar dolarlık ticaret hacmimiz bulunmaktadır. Türkiye’de 7 binden fazla Alman yatırımcı firma bulunmaktadır. Alman yatırımlarının toplamı 9.3 milyar dolardır. Almanya’nın Türkiye’deki yatırımlarının da artarak devam edeceğine inanıyorum.



Türkiye olarak artık ticaret ve yatırımlarda daha teknolojik ve bürokratik engellerin kalktığı bir döneme geçiş yaptık. Gümrük işlemlerinde dijitalleşmeyi getirdik. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verdik firmalarımıza. Yaklaşık 380 firmamız bu konumda ve ilk 50’nin içerinde 5 Alman firması bulunmaktadır. 18 firmamıza yerinde gümrükleme yetkisi verildi. Biz Türk ihracatçısının ve ticaret erbabının önündeki tüm engelleri ve gecikmeye sebep olan şeyleri el birliğiyle ortadan kaldırmak için her türlü desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın 27 Eylül’de Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyaret bir dönüm noktası olmuştur. Bundan böyle sayın Altmaier ile birlikte daha çok projeler geliştirmeyi ve iki ülkenin ekonomik ve ticari gelişmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



HER YIL TEKRARLANMASI GEREKİYOR



Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise ikili ticari ve ekonomik ilişkileri yeni bir zemin üzerine inşa etmek istediklerini kaydederek, “Bir araya gelinmesi yeterli değil. Bunun her yıl tekrarlanması gerekiyor. Bakanlıklardan, ekonomiden, dış ticaret müsteşarlıklarından, aynı zamanda sektör temsilcilerinden de oluşan toplantılar olması gerekiyor. Şu anki konjonktüre baktığımızda dünya genelindeki oldukça önemli sorunların olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu protokole hem Alman tarafından hem Türk tarafından son derece önemli katılımlar olduğunu görüyorum” dedi.