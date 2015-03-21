Türkiye için kritik haber geldi

FİTCH Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BBB-" ve not görünümünün "durağan" olarak korunduğu bildirildi.Açıklamada, düşen petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açığın iyileşmesine katkıda bulunduğu, ancak Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'ya yapılan ihracatı olumsuz etkilediği ifade edildi.Türkiye'nin kamu finansmanının güçlü olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Haziran ayındaki seçimler öncesinde herhangi bir finansal kayma riski görülmediği kaydedildi.

Fitch, ayrıca bankacılık sektörünün bank asya'ya ilişkin gelişmelerden etkilenmediği ve iyi durumda olduğu görüşünü paylaştı.



"Cari açık yüzde 5,6'ya geriledi"

Öte yandan, ekonomik politikaya yönelik tartışmaların kamuya taşınmasının, yatırımcıların güvenini zedelediği ve döviz kurunda aşağı yönlü baskı oluşturduğu ileri sürülen açıklamada, Fitch'in şu tespitlerine yer verildi:

"Türkiye'nin ekonomisi dengelenme sinyalleri vermeye devam ediyor. Gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2013'deki yüzde 7,9 seviyesindeki cari açık, 2014'te yüzde 5,6'ya gerilerken, kredi büyümesi de son aylarda 2013'teki yüzde 25 seviyesinden yüzde 16-17 seviyelerine kadar düştü. Buna karşın, 2014'te yüzde 2,8'de kalan büyüme ve ekonomi politikasının geleceğine ilişkin gerilimler, cumhurbaşkanlığı seçiminin politik ve kadro istikrarına yönelik teminatını gölgeledi."



Fitch'in enflasyon ve cari açığın yıl sonu itibariyle, sırasıyla yüzde 6 yüzde 5,1 seviyesine gerileyeceği öngörüsünü içeren metinde, Türkiye'nin düşük petrol fiyatlarından yararlanmaya devam edeceği dile getirildi.Fitch, büyümenin ise 2015 yılında yüzde 3,2'yi aşmayarak, orta vadeli ekonomik program çerçevesinde hedeflenen yüzde 5'in altında kalabileceği tahmininde bulundu.Bununla birlikte, Türkiye'deki politik tutarlılığının benzer reytinge sahip diğer ülkelerden daha zayıf olduğu değerlendirmesini yapan Fitch, ülkenin mali ölçütlerinin ise söz konusu ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunu bildirdi.

Derecelendirme kuruluşu, Türkiye Cumhuriyet merkez bankası'na (TCMB) yönelik politik baskının, düşük petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki yararlı etkisini maskelediğini savunurken, Türk lirasının 2015'in başından bu yana yüzde 10 değer kaybettiğine işaret etti.

Fitch Ratings, bu noktada, TCMB'nin en son toplantısında faiz oranını koruma kararı aldığını vurgulayarak, Banka'nın Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 seviyesindeki yüksek enflasyon konusunda tedbirli davranmaya devam ettiğinin altını çizdi.



"Not indirimi riski yok"