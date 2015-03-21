Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Türkiye için kritik haber geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu ve "durağan" not görünümünü teyit etti

Türkiye için kritik haber geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu ve "durağan" not görünümünü teyit etti

21 Mart 2015 Cumartesi 10:22
Türkiye için kritik haber geldi
banner404
FİTCH Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BBB-" ve not görünümünün "durağan" olarak korunduğu bildirildi.Açıklamada, düşen petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açığın iyileşmesine katkıda bulunduğu, ancak Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'ya yapılan ihracatı olumsuz etkilediği ifade edildi.Türkiye'nin kamu finansmanının güçlü olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Haziran ayındaki seçimler öncesinde herhangi bir finansal kayma riski görülmediği kaydedildi.
Fitch, ayrıca bankacılık sektörünün bank asya'ya ilişkin gelişmelerden etkilenmediği ve iyi durumda olduğu görüşünü paylaştı.
 "Cari açık yüzde 5,6'ya geriledi"
Öte yandan, ekonomik politikaya yönelik tartışmaların kamuya taşınmasının, yatırımcıların güvenini zedelediği ve döviz kurunda aşağı yönlü baskı oluşturduğu ileri sürülen açıklamada, Fitch'in şu tespitlerine yer verildi:
"Türkiye'nin ekonomisi dengelenme sinyalleri vermeye devam ediyor. Gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2013'deki yüzde 7,9 seviyesindeki cari açık, 2014'te yüzde 5,6'ya gerilerken, kredi büyümesi de son aylarda 2013'teki yüzde 25 seviyesinden yüzde 16-17 seviyelerine kadar düştü. Buna karşın, 2014'te yüzde 2,8'de kalan büyüme ve ekonomi politikasının geleceğine ilişkin gerilimler, cumhurbaşkanlığı seçiminin politik ve kadro istikrarına yönelik teminatını gölgeledi."
Fitch'in enflasyon ve cari açığın yıl sonu itibariyle, sırasıyla yüzde 6 yüzde 5,1 seviyesine gerileyeceği öngörüsünü içeren metinde, Türkiye'nin düşük petrol fiyatlarından yararlanmaya devam edeceği dile getirildi.Fitch, büyümenin ise 2015 yılında yüzde 3,2'yi aşmayarak, orta vadeli ekonomik program çerçevesinde hedeflenen yüzde 5'in altında kalabileceği tahmininde bulundu.Bununla birlikte, Türkiye'deki politik tutarlılığının benzer reytinge sahip diğer ülkelerden daha zayıf olduğu değerlendirmesini yapan Fitch, ülkenin mali ölçütlerinin ise söz konusu ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunu bildirdi.
Derecelendirme kuruluşu, Türkiye Cumhuriyet merkez bankası'na (TCMB) yönelik politik baskının, düşük petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki yararlı etkisini maskelediğini savunurken, Türk lirasının 2015'in başından bu yana yüzde 10 değer kaybettiğine işaret etti.
Fitch Ratings, bu noktada, TCMB'nin en son toplantısında faiz oranını koruma kararı aldığını vurgulayarak, Banka'nın Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 seviyesindeki yüksek enflasyon konusunda tedbirli davranmaya devam ettiğinin altını çizdi.
 "Not indirimi riski yok"
Açıklamada, görünümün "durağan" olarak korunmasına gerekçe olarak, Fitch Ratings'in not indirimine yol açabilecek herhangi bir gelişme beklememesi gösterildi.Buna karşın, politika güvenilirliğinde ortaya çıkabilecek aşınmaların, Türkiye'nin küresel yatırımcıların iştahında dalgalanma riskine yönelik tamponlarını zayıflattığı belirtildi.Fitch Ratings, diğer taraftan daha uyumlu ve öngörülebilir para politikasının enflasyonu düşürerek, Türkiye'nin notunu olumlu etkileyebileceği ifade ederken, yurt içi tasarrufları ve doğrudan yabancı yatırımı artıracak yapısal reformlarında kredi notu üzerinde benzer etkiye sahip olacağını bildirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.03.2015 09:25
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Için Kritik Haber GeldiFitch RatingsGSYHTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTcmb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
Yatırımda büyük kolaylık
Yatırımda büyük kolaylık

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim