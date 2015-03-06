Türkiye için çok önemli rakam geldi! İşte 2014 işsizlik oranları

TÜRKİYE genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılında 2 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %9,9 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılında işsizlik yüzde 9.7 idi.

Böylece işsizlik rakamları:

İşsizlik oranı erkeklerde %9 kadınlarda ise %11,9 oldu. Aynı yılda tarım dışı işsizlik oranı %12 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %17,9 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran %10,1 olarak gerçekleşti. stihdam edilenlerin sayısı, 25 milyon 933 bin kişi, istihdam oranı ise %45,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,8, kadınlarda ise %26,7 olarak gerçekleşti.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 470 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 462 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %21,1’i tarım, %27,9’u sanayi, %51’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %50,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2014 yılında 28 milyon 786 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %50,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 kadınlarda ise %30,3 oldu.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %15,6 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge %5,3 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Erkeklerde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %16,4 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, kadınlarda %15,6 ile TR1 İstanbul Bölgesi oldu.

EN YÜKSEK İSTİHDAM KUZEYDOĞU ANADOLU'DA

En yüksek istihdam oranı %49,8 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti. Buna karşılık en düşük istihdam oranı %34,8 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görüldü. Erkeklerde istihdam oranının en yüksek olduğu bölge %67,3 ile TR4 Doğu Marmara Bölgesi iken, kadınlarda %35,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Bölgelerdeki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörü payının en yüksek olduğu bölge %55,5 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu, sanayi sektörü payının en yüksek olduğu bölge %39,9 ile TR4 Doğu Marmara, hizmet sektörü payının en yüksek olduğu bölge ise %63,4 ile TR5 Batı Anadolu oldu.

EGE ZİRVEDE

En yüksek işgücüne katılma oranı %53,3 ile TR3 Ege Bölgesi’nde gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge %74 ile TR1 İstanbul Bölgesi, kadınlarda ise %38,2 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. En yüksek işsizlik oranı TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %24 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olurken, bunu %17,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) takip etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise %3,4 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu. İstihdam edilenlerin %19,7’si TR10 (İstanbul) Bölgesi’nde yer aldı. Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun %19,3’ünü barındıran TR10 (İstanbul), toplam istihdamın da %19,7’sine sahip olduğu görüldü. Çalışma çağındaki nüfus içindeki payı %6,8 olan TR51 (Ankara) bölgesi toplam istihdamın %6,9’una sahip oldu. TR31 (İzmir) bölgesinin çalışma çağındaki nüfus içindeki payı %5,7 iken, toplam istihdamın %5,8’ine sahip oldu.