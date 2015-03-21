Türkiye için beklenen karar açıklandı

21 Mart 2015 Cumartesi 00:47
ULUSLARARASI Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’ten Türkiye hakkında beklenen açıklama geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak teyit ederken not görümünü de ‘durağan’da tuttu. Böylece Türkiye'nin kredi notu ‘yatırım yapılabilir’ düzeyde" kalmaya devam etti. Uzmanların beklentisi de kredi derecelendirme kuruluşunun notu ve görünümü koruması yönündeydi.
İLK ‘YATIRIM YAPILABİLİR’ NOTUNU VEREN KURULUŞ
Fitch, 5 Kasım 2012'de Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan ‘yatırım yapılabilir’ seviyesi olan ‘BBB-'ye yükselterek, Türkiye’ye ‘yatırım yapılabilir’ notunu veren ilk kurum olmuştu. Türkiye ‘yatırım yapılabilir’ kredi notunun son basamağında bulunuyor.
ŞİMDİ GÖZLER MOODY’S’DE
Fitch’in ardından 10 Nisan’da da diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s Türkiye’nin notuna ilişkin açıklamada bulunacak. Moody’s Türkiye’nin notunu ‘Baa3’, görünümünü ‘negatif’te tutuyor.
S&P ‘YATIRIM YAPILABİLİR’ SEVİYENİN ALTINDA TUTUYOR
Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini 8 Mayıs’ta yapacak olan dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) ise Türkiye’yi BB+ not ve ‘negatif’ görünümle ‘yatırım yapılabilir’ düzeyin altında derecelendiriyor.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 23:48