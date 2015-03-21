Türkiye için beklenen karar açıklandı

ULUSLARARASI Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’ten Türkiye hakkında beklenen açıklama geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak teyit ederken not görümünü de ‘durağan’da tuttu. Böylece Türkiye'nin kredi notu ‘yatırım yapılabilir’ düzeyde" kalmaya devam etti. Uzmanların beklentisi de kredi derecelendirme kuruluşunun notu ve görünümü koruması yönündeydi.

İLK ‘YATIRIM YAPILABİLİR’ NOTUNU VEREN KURULUŞ

Fitch, 5 Kasım 2012'de Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan ‘yatırım yapılabilir’ seviyesi olan ‘BBB-'ye yükselterek, Türkiye’ye ‘yatırım yapılabilir’ notunu veren ilk kurum olmuştu. Türkiye ‘yatırım yapılabilir’ kredi notunun son basamağında bulunuyor.

ŞİMDİ GÖZLER MOODY’S’DE

Fitch’in ardından 10 Nisan’da da diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s Türkiye’nin notuna ilişkin açıklamada bulunacak. Moody’s Türkiye’nin notunu ‘Baa3’, görünümünü ‘negatif’te tutuyor.

S&P ‘YATIRIM YAPILABİLİR’ SEVİYENİN ALTINDA TUTUYOR