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Türkiye Halciler Federasyonu Alanya’da toplandı

Türkiye Halciler Federasyonu Bölge İstişare Toplantısını, Alanya’da gerçekleştirildi

EKONOMİ 16.11.2019, 19:39
Türkiye Halciler Federasyonu Alanya’da toplandı
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TOPLANTIYA Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da katıldı. Hal esnafını ziyaret eden Tavşan, gazetecilere verdiği demeçte, “Türkiye Halciler Federasyonu olarak bölge toplantısını yapmak üzere Alanya’ya geldik. Bu vesileyle Antalya’dan başlayarak Gazipaşa'ya kadar hem dernekleri ziyaret ettik hem de bölgede bilgi alışverişinde bulunduk. Ticaret Bakanlığı’nın Hal Yasası ile ilgili yapacağı bazı düzenlemelere itirazımız olacak. Onun haricinde birçok maddede hemfikiriz. Birincisi hal komisyonculuğunun kaldırılması gündemde. Ki bu işin temelini hal komisyonculuğu oluşturuyor. Dolayısıyla hal komisyoncusu, özellikle küçük üreticimiz için önemli. Haller ile ilgili rehabilite edilecek, düzeltilecek her hangi bir şey varsa, ki olabilir biz buna destek veririz. Ama bu hal komisyonculuğunun kaldırılması değil. Dünyanın her tarafında bu sistem var, belki komisyoncu ismini değiştirmek gerekebilir üretici temsilcisi olabilir. Biraz da komisyoncu ismi antipatik geliyor. Halbuki komisyoncu üretici ile gerçekten omuz omuza bu işin her şeyini paylaşıyor. 
‘HAL KOMİSYONCULUĞU DEVAM ETMELİ‘
Bugün Alanya halindeyiz. Günlük arz ve talebe göre doğru şekilde borsa anlayışıyla ürünler fiyat buluyor. Komisyoncu da bunun içinde önemli bir unsur. O olmadan bu işi yürütmek bu şartlarda çok zor. Dolayısıyla biz hal komisyonculuğunun devamının doğru olduğuna inanıyoruz. Rekabet sistemi olabilir, onun içinde kooperatif vesaire başka şeyler de olabilir ama bu hal bir borsa. Komisyoncunun bu alan içerisinde olması gerekiyor. Hatta ürünlerin büyük bölümü burada satışa arz edilmeli ki doğru fiyat bulunsun. Çünkü sebze meyve fiyatlandırmasının bir maliyet analizi ile hesaplanarak yapılması gerekiyor. Domatesin maliyeti kaç para 2 lira. Yüzde 50 kâr koyalım. 3 liraya satalım böyle bir mantık yok. Bir bakıyorsunuz maliyetin altında bir bakıyorsunuz ki olmadığı zaman ürün fiyat buluyor. Dolayısıyla bu borsanın içinde herkes yer almalı hatta mümkünse ürünlerin büyük bölümü de buradan geçmeli ki doğru fiyatı bulsun. Hal komisyonculuğu devam etmeli. İkincisi hallerin özelleştirilmesi ile ilgili bir konu var. Haller zaten özel, biz hepimiz esnafız odalara bağlıyız yani burada sadece kira sistemiyle belediyenin denetiminin bakanlığın denetiminin içindeyiz. Kamunun eli bu işin içinde olmalıdır.
‘HALLER İHTİYACA GÖRE BİRLEŞTİRİLMELİ’  
Üçüncüsü de bu hallerle ilgili sayının azaltılması konusu var. Belki mantıklı birleştirme yapılacak haller olabilir, ama iyi düşünüp doğru karar vermek, bölgelere göre üreticinin ihtiyacına göre karar vermek gerekir. Bunun haricinde zaten itiraz ettiğimiz maddeler yok.
‘ÜRETİM PLANLAMASI ŞART’
Ülkemizde 50 milyon ton sebze meyve üretiliyor ve çiftçimiz çoğu zaman yeterince destek almadan kendi imkânlarıyla kırsalda bu işi götürüyor.  
Burada seralarda veya açık bahçede genelde aile çalışarak bu işi yapıyor ve ekonomiye ciddi katkısı oluyor. Bir de tabi en önemlisi sebze ve meyvenin çok süratli paraya çevrilmesi gerekiyor. Bugün bazı kalemler para kazandırmıyor üreticiye. Bunun içinde üretim planlaması yapılması lazım. Özellikle bazı ürünlerde belki çoğu zaman planlamaya gidilebilir. 
Üreticimizin doğru fiyat alması sağlanırsa sebze meyve de çok problem olacağını düşünmüyoruz. Tabi ekonomik sıkıntılar hepimiz için çok kötü. Keşke daha iyi imkanlar da olsak. Çok şükür Türkiye her türlü verimin olduğu bir ülke. Kullanılması gereken kaynaklar iyi kullanılmalı. Bu kadar ekonomik sıkıntılara düşmeyi istemeyiz. Dolayısıyla inşallah daha iyi olur diye düşünüyoruz” dedi

#Türkiye Halciler Federasyonu #Alanya #EKONOMİ #Alanya Haber #haber alanya
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