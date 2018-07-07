Türkiye genelinde satılık ve kiralık konutlarda hareketlilik başladı

TÜRKİYE'NİN en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, Haziran 2018 Emlak Endeksi‘ni açıkladı. Hürriyet Emlak Haziran 2018 Emlak Endeksi* verilerine göre, satılık konut fiyatlarında İstanbul yüzde 12 artışla 5 büyük il içerisinde son 6 ayda en fazla yükselişin yaşandığı şehir oldu. İstanbul‘u Ocak ve Haziran 2018 arasındaki yüzde 4 artış oranıyla İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Aynı dönemde Ankara‘daki artış seviyesi ise yüzde 2’de kaldı. Öte yandan Ankara’da Beypazarı, Elmadağ ve Akyurt’taki düşüşler de dikkat çekti.

Türkiye geneline bakıldığında ise son dönemde devam eden trendin geçerliliğini koruduğu gözlendi. Geçtiğimiz Ocak ayından Haziran ayının sonuna kadar olan 6 aylık dönem içerisinde Türkiye genelinde satılık konutlarda fiyat artış oranı metrekare başına yüzde 9 ve kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Foça, Karaburun, Kemer gibi yazlık bölgelerde artışların devam ettiği, tatil bölgeleri olarak bilinen sahil kasabalarının birçoğunda yazın ilerlemesiyle beraber artışlar görüldü.

Hürriyet Emlak Haziran 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda metrekare ortalama fiyatı 2 bin TL olarak hesaplanırken kiralıklarda ise metrekare ortalaması 9 TL oldu. Ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 21 yıl olarak hesaplandı. Ocak ayından bu yana geçen 6 aylık sürede Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan şehir yüzde 15 artışla Amasya oldu. Bu ilimizi Bilecik, Giresun, Erzincan ve Bayburt takip etti.

Karadeniz’deki bazı illerde satılıklarda hafif düşüş gözlendi

Hürriyet Emlak Haziran 2018 Emlak Endeksi’nin ortaya koyduğu verilere göre Karadeniz’in gözde şehirleri arasında yer alan Trabzon, Rize ve Kastamonu’da satılık fiyatlarının bir miktar gerileme sergilediği görüldü. Buna göre Trabzon’da Ocak ayında ortalama 1.736 TL olan ortalama metrekare fiyatı Haziran’da 1.724 TL’ye inerek yüzde 1 oranında geriledi. Rize’de fiyatlar 1.885 TL’den 1.872 TL’ye yüzde 1 oranında ve Kastamonu’da ise 1.835 TL’den 1.807 TL’ye yüzde 2 oranında geriledi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il

Ocak 2018

Ort. m2 Fiyat

Haziran 2018

Ort. m2 Fiyat

6 Aylık Değişim

1. Amasya 1.340 TL 1.542 TL %15

2. Bilecik 1.154 TL 1.324 TL %15

3. Giresun 1.616 TL 1.837 TL %14

4. Erzincan 1.142 TL 1.291 TL %13

5. Bayburt 1.115 TL 1.255 TL %13

5 büyük ilde satılık konut değişim oranları

Ocak 2018

Ort. m2 Fiyat

Haziran 2018

Ort. m2 Fiyat

6 Aylık Değişim

1. İstanbul 4.309 TL 4.841 TL %12

2. Ankara 1.772 TL 1.807 TL %2

3. İzmir 3.001 TL 3.112 TL %4

4. Bursa 2.099 TL 2.175 TL %4

5. Antalya 2.290 TL 2.378 TL %4

5 büyük ilde kiralık konut değişim oranları

Ocak 2018

Ort. m2 Fiyat

Haziran 2018

Ort. m2 Fiyat

6 Aylık Değişim

1. İstanbul 18,72 TL 19,22 TL %3

2. Ankara 9,08 TL 9,13 TL %1

3. İzmir 12,83 TL 13,24 TL %3

4. Bursa 10,15 TL 10,06 TL % -1

5. Antalya 10,04 TL 10,34 TL %3

İstanbul’da Beykoz’daki yükseliş, Çatalca’daki düşüş devam ediyor

İstanbul geride kalan altı ay içerisinde 5 büyük il içinde satılık konut fiyat artışının en çok yaşandığı şehir oldu. Bir anlamda İstanbul’da yatırım amaçlı hareket edenlerin yüzü güldü. İstanbul’da satılık konut fiyatları Ocak ayından bu yana yüzde 12 artış gösterdi, kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 3 arttı. Satılık konut metrekare ortalama fiyatı Ocak 2018’de ortalama 4 bin 309 TL iken, Haziran 2018’de 4 bin 841 TL oldu. 6 aylık ortalama satış fiyatı ise metrekare başına 4 bin 497 TL olarak hesaplandı. Satılık konutlarda son 6 ay içinde fiyatı en çok artan ilçe yüzde 20 ile Beykoz olurken, fiyatı en çok düşen ilçe ise yüzde -12 ile Çatalca oldu. İstanbul genelinde amortisman süresinin yaklaşık 22 yıl seviyesinde şekillendiği görüldü.

SON 6 AYDA İSTANBUL’DA SATILIK KONUT FİYATLARI

En çok artan ilçeler En çok düşen ilçeler En kısa amortisman süresi

Beykoz %20 Çatalca % -12 Beyoğlu 15 yıl

Eyüp %18 Sultanbeyli % -8 Gaziosmanpaşa 16 yıl

Beşiktaş %11 Gaziosmanpaşa % -8 Bağcılar 18 yıl

Ankara 5 büyük ile göre daha durgun

Hürriyet Emlak Haziran 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, Ankara’da satılık konut fiyatları son 6 ayda yüzde 2 artarak Haziran ayında 1.807 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Ocak-Haziran arası altı aylık ortalama fiyat ise metrekare başına 1.793 TL oldu. Son 6 ayda satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 5 ile Yenimahalle olurken, aynı dönem içerisinde fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -19 ile Beypazarı oldu. Bununla birlikte Elmadağ, Akyurt, Çubuk ve Gölbaşı gibi ilçelerde satılık fiyatlarının düştüğü gözlendi. Ankara’daki kiralık konut fiyatları ise son dönemdeki eğilimi koruyarak geçtiğimiz 6 ay içerisinde yatay bir seyir izledi. Haziran 2018 itibariyle Ankara genelinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatının 9,13 TL olduğu görüldü. Ankara genelinde amortisman süresi 18 yıl civarında seyrediyor. En kısa amortisman süresine sahip ilçe ise 16 yıl ile Çubuk.

SON 6 AYDA ANKARA’DA SATILIK KONUT FİYATLARI

En çok artan ilçeler En çok düşen ilçeler En kısa amortisman süresi

Yenimahalle %5 Beypazarı % -19 Çubuk 16 yıl

Polatlı %4 Elmadağ % -13 Altındağ 17 yıl

Sincan %4 Akyurt % -13 Etimesgut 20 yıl

İzmir’de sürprizi düşüşe geçen Çeşme yaptı

Gayrimenkul pazarının en gözde illerinden biri olan İzmir’de hareketlilik Haziran ayında da devam etti. İzmir’de satılık ve kiralık konut fiyatları genel anlamda son 6 ay içerisindeki çıkışını sürdürdü. Tüm ilçeleri dikkate alındığında, İzmir genelinde satılık konut fiyatlarındaki artış son 6 aylık dönemde ortalama yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti ve Haziran itibariyle 3,112 TL/metrekare fiyata ulaştı. Bu dönemde fiyatı en çok artan ilçeler yüzde 20 ile Foça ve Karaburun, yüzde 16 ile Menderes oldu.

İzmir geneline bakıldığında en dikkat çekici rakam ise özellikle yaz aylarında İzmirlilerin vazgeçilmez adresi Çeşme’den geldi. Çeşme’deki satılık konut fiyatlarında son 6 ay içerisinde yüzde 1 oranında gerileme yaşanması dikkat çekti. Bununla birlikte Çeşme’de kiralık fiyatlarının da düşüşe geçtiği ve geçtiğimiz 6 aylık dönemde yüzde 2 azaldığı kaydedildi.

İzmir’deki kiralık konutlarda artış ortalama yüzde 3 seviyesinde oldu. Foça, Karaburun, Bergama, Seferihisar gibi popüler lokasyonlardaki kiralık fiyatlarının artışı sürdü. Bu ilçelerin tümünde satılık fiyatlarının da arttığı gözlendi. İzmir genelinde amortisman süresi 21 yıl olarak hesaplandı.

SON 6 AYDA İZMİR’DE SATILIK KONUT FİYATLARI

En çok artan ilçeler En çok düşen ilçeler En kısa amortisman süresi

Foça %20 Aliağa % -1 Konak 18 yıl

Karaburun %20 Narlıdere % -1 Foça 19 yıl

Menderes %16 Çeşme % -1 Aliağa 20 yıl

Bursa’nın parlayan ilçesi İznik

Bursa son 6 ayı gayrimenkul piyasasındaki hareketliliği ve son aylardaki satılık ile kiralıklarda görülen farklı eğilimleri koruyarak geçirdi. Satılık fiyatlarının 6 ay içerisinde yüzde 4 yükseliş gösterdiği Bursa’da kiralıklar ise yüzde 1 düştü. Son ayların parlayan ismi olan İznik ilçesi, Ocak’tan bu yana sergilediği yüzde 24 artışla liderliğini korumaya devam etti. İnegöl, Yıldırım, Nilüfer ve Göksu ilçelerinde de satılık konut fiyatları artmaya devam etti. Ocak-Haziran arası dönem kiralık konutlar açısından incelendiğinde Bursa’nın en fazla öne çıkan ilçesi metrekare başına yüzde 7 artışın görüldüğü Mudanya oldu. Osmangazi ve Yıldırım’daki kiralıklar yüzde 5 oranında geriledi. Bursa genelinde amortisman süresi 20 yıl oldu.

SON 6 AYDA BURSA’DA SATILIK KONUT FİYATLARI

En çok artan ilçeler En çok düşen ilçeler En kısa amortisman süresi

İznik %24 Yenişehir % -10 Mudanya 21 yıl

İnegöl %9 Karacabey % -9 Gemlik 21 yıl

Yıldırım %8 Mustafakemalpaşa % -4 Osmangazi 21 yıl

Antalya’da kiralıklarda hareketlilik var

Antalya’da satılık konut fiyatları son 6 aylık dönemde yüzde 4 arttı. Son 6 ayda fiyatı en çok artan ilçeler yüzde 17 ile Kemer ve yüzde 16 ile Aksu oldu. Kumluca ve Gazipaşa ilçelerinde geçtiğimiz altı aylık ortalamaya göre fiyatlar yüzde 6 oranında düştü. Bu ilimizde amortisman süresi 21 yıl olarak tespit edildi.

Kiralık konutlarda ise Antalya genelinde hareketli bir seyir gözlendi. Aksu ve Gazipaşa gibi ilçelerde semtlere göre farklı oranlarda artış görülürken, Kaş’taki kiralıkların gerilediği dikkatlerden kaçmadı. Hemen her dönem gözde ilçelerden biri olan Alanya’daki kiralıklarda devam eden artış son altı aylık ortalamalara göre yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti.

SON 6 AYDA ANTALYA’DA SATILIK KONUT FİYATLARI

En çok artan ilçeler En çok düşen ilçeler En kısa amortisman süresi

Kemer %17 Kumluca % -6 Muratpaşa 20 yıl

Aksu %16 Gazipaşa % -6 Aksu 21 yıl

Manavgat % 13 Serik % -5 Kepez 21 yıl

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