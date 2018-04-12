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'Türkiye geleceği planlıyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin artık günü kurtaran değil geleceği planlayan bir ülke olduğunu söyledi

'Türkiye geleceği planlıyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin artık günü kurtaran değil geleceği planlayan bir ülke olduğunu söyledi

12 Nisan 2018 Perşembe 22:57
'Türkiye geleceği planlıyor'
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ALBAYRAK, "Türkiye 2071 planını kurgulayan bir ülke. Enerjide son iki yıldır tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. Enerji politikalarımızı hazırlarken hep şu düsturu göz önünde bulundurduk. Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Milli enerji ve maden politikamız çevreye uyumlu. Sahip olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değil. Gelecek nesillerin de bu kaynaklardan hakkı var" dedi. 
'ÇEVREYİ KORUMAYAN ANLAYIŞ SÜRDÜRÜLEMEZ'
Çevreyi korumayan hiçbir anlayışın sürdürülebilir olmadığını söyleyen Bakan Albayrak, "Doğadan aldığınızı tekrar doğaya vermediğiniz sürece yaşanan hep gündelik geçici zaferlerdir. Kısa vadede kazandım zannedersin ama uzun vadede siz ve insanlık kaybeden olur. Biz enerji politikalarını hiçbir zaman çevre politikalarından ayrı tutmadık. Karbon ayak izimizi azaltacak girişimlere hız verdik" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi anlamında Avrupa'da altıncı sırada olduğunu söyleyen Albayrak, "10 yıl içinde 10 bin megavat rüzgar enerjisi, 10 bin megavat güneş enerjisi hedefini koyduk. 10 gün önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini attık" dedi. 
'2018'DE 5 MİLYON AĞAÇ DİKECEĞİZ'
Türkiye'de kişi başına düşen sera gazı ortalamasının altı ton olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Amerika'da bu rakam 16.2 ton. Türkiye dünyayı kirleten ülkeler sıralamasında çok aşağıda. Bugün karbon ayak izinin azaltılması için çok önemli bir adım atıyoruz. Türkiye'nin enerjisi ormanlarımızla birlikte hayat bulacak. Her yeni gaz abonesi için bir ağaç, trafiğe çıkan her araç için bir ağaç, her yüz ton kömür için bir ağaç dikilecek. 2018 yılında beş milyon ağaç dikeceğiz. Biz doğanın hakkının sözde, sloganla değil, yüzyıllar önceden bugüne kanunlarla garanti altına almış medeniyetin temsilcisiyiz. Attığımız her adımda bu medeniyetin bilinci içerisindeyiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak
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