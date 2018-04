ZAMAN zaman gündeme gelen et ithalatıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Fakıbaba şu ifadeleri kullandı: "Türkiye et ithal etmeyecek ve kendine yetecek. Şu an et ihraç eden ülkelere bakıldığında 15 yıl öncesine kadar bizim gibi et ithalatçısıydılar. Onlar başardıysa biz de başarabiliriz. 250 bin damızlık projesi ile hayvansal ürünler ithalatını yakın zamanda bitireceğiz. İlk olarak 26 Nisan’da Şanlıurfa’dan başlatacağımız 300 damızlık koyun projesi ile orta ve uzun vadede hayvan ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna geleceğiz."