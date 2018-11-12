Türkiye ekonomisi üç yıl sonra cari fazla verdi

MERKEZ Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre cari işlemler dengesi, dış ticaret açığındaki daralma ve turizm gelirlerindeki artışın etkisiyle ağustosta 2.6 milyar dolar fazla verdi. Türkiye ekonomisi en son Eylül 2015'te 218 milyon dolar ile cari fazla vermişti. Türkiye aynı zamanda tarihinin en yüksek cari fazlasını vermiş oldu.

Cari açık verisinin açıklanmasının ardından dolar yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 5.95 TL'ye kadar geriledi. TL, dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Yıllık açık ise 51.1 milyar dolar ile 2018'in en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomistler kurdaki yüksek seviye ve buna bağlı olarak zayıflayan iç talep ve ithalatın etkisiyle cari açıktaki düşüşün önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyor. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "İç talepte soğuma çerçevesinde 2018'in kalan aylarında ithalatta düşüş eğilimi devam eder ve Avrupa'daki toparlanma ihracat kanalını destekleyebilirse benzer durum sonraki aylarda da görülebilir" dedi.