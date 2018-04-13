'Türkiye ekonomisi sağlamdır'

ÖZLÜ, "Bakan olarak, beni en çok mutlu eden programlar fabrika açılışlarıdır. Çünkü fabrika demek üretim demektir, katma değer demektir, ihracat demektir, istihdam demektir. Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve her girişim bizim için bir değerdir, bir nimettir. Sürdüğü tarlaların bereketiyle büyümüş, okumuş ve bugünlere gelmiştir. Ve şükürler olsun ki Türkiye bugün, traktör üretmekle kalmamış, ürettiği traktörü ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiştir" dedi.

'TRAKTÖR PAZARIMIZ DİKKAT ÇEKİYOR'

Türkiye’nin traktör pazarında dikkat çeken ülke olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Ülkemiz, dünyada traktör pazarının en dikkat çeken ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. 2017 yılında Türkiye’de 73 bin traktör üretildi. Bunların yaklaşık 14 bini, yani yüzde 20’si ihraç edildi. Bu rakamlar hem traktör sektörü için hem de tarım makineleri sektörü için, gurur duyulacak rakamlardır. Nasıl ki, Sanayi 4.0 teknolojinin devrimiyse, Tarım 4.0 da tarımın devrimidir. Tarım devrimi binlerce yıl önce bizim topraklarımızda başladı. Tarım devrimine beşiklik eden Türkiye coğrafyası ben inanıyorum ki bugün artık hem sanayi devriminin hem tarım devriminin önemli aktörlerinden biri olacak. Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimi sıçratacak yegane araç teknolojidir. Türk tarımı daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir. Bunun için tarımın ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir şekilde dönüştürülmesini, bakanlık gündemine almış bulunuyoruz” diye konuştu.

'TEKNOLOJİ TARIMIN MERKEZİ OLACAK'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı tüm kurumların bütün imkanlarıyla, tarımsal sanayinin hizmetinde olacağını kaydeden Özlü, “Teknolojik inovasyonu tarımsal uygulamaların merkezine koymayı hedefliyoruz. Gelecekte insansız traktörler, dijital sensörle donatılmış tarım makinelerini tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz. Bakanlık olarak katma değerini 10 katına çıkaracak 5 sektör belirledik. Bu sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Gıda sektörünü destekleyeceğiz. Başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (kosgeb) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruluşları olmak üzere bütün kaynaklarımızı yerli ve milli üretimin kaynağına sunacağız" şeklinde konuştu.

'HEDEF YATIRIM ÜSSÜ TÜRKİYE'

Türkiye’yi hedeflerinden hiçbir baskının döndüremeyeceğini dile getiren Özlü, “Teknoloji üssü Türkiye hedefimizin yanına, yeni bir hedef daha koyduk. Bu hedef‘Yatırım Üssü Türkiye’ hedefidir. Açılışını yaptığımız fabrika Türkiye’nin yerli veya yabancı, bütün yatırımcılar için güvenilir bir ülke olduğunun, çok açık bir kanıtıdır. Türkiye, bütün dış baskılara, komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara ve manipülatif birtakım oyunlara rağmen vizyonunu büyüterek, yoluna devam etmektedir. Türkiye, 2001 yılına kadar sadece 15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım alan bir ülkeyken, son 16 yılda ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım, 191 milyar dolara yükselmiştir. Elde ettiğimiz muazzam büyüme, ihracatta kat ettiğimiz mesafe ve Sanayi 4.0’a uyum noktasındaki çabalarımız, bizim kararlılığımızı net olarak göstermektedir. Türkiye’yi ekonomik baskı altına almaya çalışanlar bunu başaramazlar. Türkiye ekonomisi güçlüdür, sağlamdır. Türkiye ekonomisinin büyüyerek yoluna devam edeceğini bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.