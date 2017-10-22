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‘Türkiye ekonomisi oyuna gelmedi’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son 3-4 yılda gerek iç güçler, gerekse dış güçlerin oyunlarına rağmen alınan tedbirler ve teşvikler sayesinde Türkiye’nin ekonomisiyle dimdik ayakta olduğunu söyledi

‘Türkiye ekonomisi oyuna gelmedi’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son 3-4 yılda gerek iç güçler, gerekse dış güçlerin oyunlarına rağmen alınan tedbirler ve teşvikler sayesinde Türkiye’nin ekonomisiyle dimdik ayakta olduğunu söyledi

22 Ekim 2017 Pazar 21:24
‘Türkiye ekonomisi oyuna gelmedi’
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KISA adı TESKOMB olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin Eğitim Semineri Manavgat’ta başladı. Seminerin açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın toplumun omurgası, ekonominin belkemiği olduğunu, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Başbakan Binali Yıldırım’ın esnafın kalkındırılması ve geliştirebilmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Kooperatiflerin il ve ilçelerinde güçlü bir konuma gelmeleri için kredi limitlerinin yükseltildiğini esnafı büyütüp tüccar, tüccarı sanayici, sanayiciyi de ihracatçı yapmak için çaba harcadıklarını belirten Bakan Tüfenkçi “Bu ülke hepimizin. Ülke büyürse esnaf, tüccar, sanayici kısacası toplumun her kesimi büyür ve kalkınır. Taşıdığımız pasaportun uluslararası arenadaki değeri arttığında, ülkede iş yapan yabancı yatırımcı kazandığında bunda hepimizin kazancı olacaktır. Türkiye yaşanan küresel ekonomik krizden başarıyla geçerek son dönemdeki küresel ekonomik belirsizliklerden en az etkilenen ülkelerden bir tanesi konumundadır. Gezi parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları, Kobani olayları ve en son 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi Son 3-4 yılda oynanan oyunlar karşısında hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle teşviklerle ülkemiz dimdik ayaktadır. Bu felaketleri yaşayan ülkeler en az 6 ay hatta 3-4 yıl ekonomilerini yoluna koyamamaktadır. 15 Temmuz da esnafımız demokrasiye sahip çıkmış hain darbe girişiminde 37 esnaf arkadaşımız şehit olmuştur” dedi. Esnafların çağa ve teknolojiye ayak uydurması gerektiğini belirten Tüfenkçi “Yeni ticaret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de e ticaret. Tüm esnaflarımızı e ticaret içerisinde bulunmaya çağırıyorum. Çok cüzi rakamlarla üye olunabilecek. Esnafımız dükkanında sattığı ürünü bu sanal ortamda satabilecek. Esnaflarımızın önünü açmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızı da kooperatiflerimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Bakan Tüfenkçi, düne kadar bankalardan 150-200 bin lira kredi alabilmek için bunu faizini ödeyebilmek için esnafın banka kapısında yattığını, günümüzde kooperatiflerin esnafına en uygun faizlerle 200 bin liraya kadar kredi verebildiğini, işyerini devir alacak esnafa da 500 bin liraya kadar kredi verebildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIBülent Tüfenkci
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