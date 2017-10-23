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Türkiye denizlerde söz sahibi olacak

Türkiye’ye güç katacak 6 yeni tip denizaltının yapımına başlanıyor. Hidrojen yakıt teknolojisi ile çalışacak denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi’nde üretilecek

Türkiye denizlerde söz sahibi olacak

Türkiye’ye güç katacak 6 yeni tip denizaltının yapımına başlanıyor. Hidrojen yakıt teknolojisi ile çalışacak denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi’nde üretilecek

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:03
Türkiye denizlerde söz sahibi olacak
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TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak denizcilik literatüründe dev bir canavar olarak tanımlanan 6 yeni tip denizaltının yapımına başlanıyor. Denizaltılar için ilk kaynak 27 Ekim Cuma günü Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılacağı törenle yapılacak. Hidrojen yakıt teknolojisi ile çalışacak Reis sınıfı yeni tip denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi'nde üretilecek. 2.7 milyar dolarlık proje kapsamında yüksek yerli katkılı 214 sınıfı 6 modern denizaltı Türk donanmasının envanterine katılacak.
STRATEJİK BİR PROJE
Alman Thyssen-Krupp Marine Systems Ortak Girişim Grubu'nun (TKMS) ana yükleniciliğindeki proje kapsamında Türkiye, denizaltı üretiminde kritik teknolojileri de bünyesine katacak. Projenin alt yükleniciliğini ise geniş yelpazede yerli üreticiler üstleniyor. Aselsan, Havelsan, Milsoft, STM A.Ş., Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, Meteksan Savunma, IDS, AYESAŞ'ın projeye katacakları milli sistemler sayesinde Türkiye'nin yeni denizaltısı azami yerlilikle üretilmiş olacak. Denizaltıların çeşitli sistem ve donanımlarını üretecek bu firmaların yanı sıra yerli birçok firmadan da ürün tedarik edilecek. MİLGEM Projesi başladığında tersanelerinde yüzde 7 milli katkıyla çalışırken bugün bu oranı yüzde 70'e ulaştıran Türkiye, yurtdışı projelerde de bu tecrübeleriyle önemli bir tedarik ülkesi haline gelmiş durumda. Bu projede alt yüklenici olan STM A.Ş., Endonezya'nın denizaltı ihtiyacının karşılanacağı projede ise Alman TKMS ile birlikte gireceği ihalede ana yüklenici olarak görev üstleniyor.
 
TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin terör örgütü PYD'ye yaptığı yüksek miktardaki silah yardımına dikkat çekerek, "Hazırlıklarımızı da tedbirlerimizi de bu terör örgütlerinin sahip olduğu silahların bir gün Türkiye'ye yöneleceği ihtimali üzerine kuruyoruz ve oturtuyoruz, tedbirlerimizi ona göre alıyoruz. Allah'ın izniyle büyük bölümünü yüzde 100 yerli savunma teknolojimizle gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Deniz KuvvetleriNurettin CanikliABD
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