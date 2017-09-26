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Türkiye'den Yavru Vatan'a 101 milyon liralık su yatırımı

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı

Türkiye'den Yavru Vatan'a 101 milyon liralık su yatırımı

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı

26 Eylül 2017 Salı 16:33
Türkiye'den Yavru Vatan'a 101 milyon liralık su yatırımı
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ORMAN ve Su İşleri  Bakanı Eroğlu, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile  Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz" dedi.

DEKAR BAŞINA 700 LİRA GELİR

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği proje ile ada topraklarını suya kavuşturacak bir tünel inşa edilecek. Ada çiftçisine dekar başına ilave 700 lira zirai gelir getirmesi beklenen proje, yer altı su kaynaklarını da beslemiş olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu, projenin  KKTC'deki su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını anımsattı.

Eroğlu, bunun için  Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen  Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun,  Akdeniz'in 250 metre altında askıda döşenen boru hattı aracılığıyla  Girne yakınlarında inşa edilen  Geçitköy Barajı'na aktarıldığını ifade etti.

500 KİLOMETRE İSALE HATTI İNŞA ETTİK

Geçitköy Barajı'na aktarılan suyun, ada içerisinde dağıtımı için yaklaşık 500 kilometre isale hattı inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu isale hatları vasıtasıyla adanın her noktasına suyu ulaştırdık ve oradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla ada, yeteri kadar suyu memba kalitesinde kullanabiliyor. Şimdi ise suya hasret toprakları su ile buluşturmak için ilk adımı attık. Bu çerçevede  Türkiye'den gelen suyu  Güzelyurt ve Meserya Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı."

TÜNELİN YATIRIM BEDELİ 101 MİLYON LİRA

Bakan Eroğlu, sözleşmenin iki gün önce imzalandığını ifade ederek, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile  Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz." dedi.

İlk etapta  Güzelyurt'ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın sulanmasının planlandığını anlatan  Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama projesinin bütün üniteleriyle tamamlanarak hayata geçmesi ile oradaki çiftçilerimiz dekar başına yaklaşık ilave 700 lira zirai gelir elde edecek. İç çapı 4 metre olacak bu tünel ve diğer sulama projeleri  KKTC için son derece önemli. Sulama ile aynı zamanda yer altı su kaynakları da beslenmiş olacak."

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Son Güncelleme: 26.09.2017 16:36
Anahtar Kelimeler:
Geçitköy BarajıTürkiye CumhuriyetiRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanÇevre Ve Orman Bakanı
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