Türkiye'den Rusya'ya sevkiyatlar başlıyor

KURUMUN sitesinde konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, "Rosselhoznadzor 1 Kasım 2017'den itibaren, daha önce teftiş edilen, eksiksiz üretim zincirine sahip ve aynı zamanda ihracatçı olan üç Türk firmasına (Özaltın, Agrobay, SURAL) Türk menşeili domatesleri Rusya'ya sevk etme izni veriyor" ifadelerine yer verildi.

YASAK KALKTI

Sputnik'İn haberine göre geçtiğimiz Cuma günü Rus hükümetinin sitesinde yayınlanan kararnameyle Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği miktarlarda taze veya dondurulmuş domates ithalatına ilişkin yasağın kaldırıldığı bildirilmişti. Aynı zamanda Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den bu yılın sonuna kadar en fazla 50 bin ton domatesin sevkiyatına izin veren talimatname taslağını da yayınlamıştı.