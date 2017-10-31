Türkiye'den Rusya'ya sevkiyatlar başlıyor

KURUMUN sitesinde konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, "Rosselhoznadzor 1 Kasım 2017'den itibaren, daha önce teftiş edilen, eksiksiz üretim zincirine sahip ve aynı zamanda ihracatçı olan üç Türk firmasına (Özaltın, Agrobay, SURAL) Türk menşeili domatesleri Rusya'ya sevk etme izni veriyor" ifadelerine yer verildi.
YASAK KALKTI
Sputnik'İn haberine göre geçtiğimiz Cuma günü Rus hükümetinin sitesinde yayınlanan kararnameyle Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği miktarlarda taze veya dondurulmuş domates ithalatına ilişkin yasağın kaldırıldığı bildirilmişti. Aynı zamanda Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den bu yılın sonuna kadar en fazla 50 bin ton domatesin sevkiyatına izin veren talimatname taslağını da yayınlamıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.