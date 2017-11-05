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Türkiye'den Rusya'ya antibiyotik desteği! İlk kez ihraç edildi

Antibiyotiğin adeta hammaddesi olan sarımsak, özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere, ilk defa Aksaray'dan Rusya'ya ihraç edildi

Türkiye'den Rusya'ya antibiyotik desteği! İlk kez ihraç edildi

Antibiyotiğin adeta hammaddesi olan sarımsak, özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere, ilk defa Aksaray'dan Rusya'ya ihraç edildi

05 Kasım 2017 Pazar 12:10
Türkiye'den Rusya'ya antibiyotik desteği! İlk kez ihraç edildi
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TÜRKİYE'NİN son yıllardaki tarım ve hayvancılık politikaları dikkat çekerken,  Aksaray'da yetiştirilmeye başlayan sarımsak da yüksek aromasıyla ilgi görüyor. Antibiyotiğin adeta hammaddesi olan sarımsaklardan özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere ilk defa  Aksaray'dan  Rusya'ya ihracat gerçekleştirildi. Yüksek aromasıyla  Aksaray'da yetişen sarımsaklar için  İran,  İspanya ve  Almanya'dan da talepte bulunuldu.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

2001 yılında  İngiltere'ye yerleşen, lise ve üniversite okuduktan sonra yüksek lisansını orada yaparak Güney  Galler Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Aksaraylı üretici Uğur Öngün, babasının tarlasında birlikte yetiştirdiği sarımsakları ihraç etmek istedi. Bunun üzerine  Rusya'dan firmalarla iletişime geçen Öngün,  Aksaray'da yetişen sarımsaklardan numuneler alarak hem  Türkiye'de, hem de  Rusya'da çeşitli tahlillere tabi tuttu. Yapılan araştırmalar kapsamında yüksek aroması ve 1'e 18 kalori değeriyle yüksek puan alan  Aksaray sarımsağı,  Rusya tarafından beğeniyle karşılandı ve ihraç edilmesi için çalışmalar başlatıldı. İhraç çalışmaları devam ederken Rus firması üreticilerin parasının hepsini peşin ödeyerek sarımsakları kısa sürede talep etti. Yapılan çalışmaları anlatan Uğur Öngün,  Türkiye'den ilk defa sarımsak ihraç edileceğini ve bunun da  Aksaray'dan  Rusya'ya olduğunu belirterek, ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"YÜKSEK KALORİLİ SARIMSAK ÇEŞİDİ AKSARAY'DA"

Rusların özellikle  Aksaray bölgesinden sarımsak talebinde bulunduklarını belirten Öngün, "Özellikle bu bölgenin sarımsağını istediler. Çünkü bu bölgenin sarımsağının özelliği 1'e 18 veren tek sarımsak çeşidi ve aromasının da çok yüksek olması nedeniyle bunu antibiyotik sanayisinde de kullanacaklar. Biz bu sarımsakları numune olarak gönderdik ve test yaptırdık, birçok yerde çalışmamız oldu. Allah'a çok şükür bu numunelerin karşılığı geldi ve pozitif bir şekilde geldi. Buna dayanarak bunlar bize itimat etti ve ödemelerinin hepsini peşin yaptılar. Bizden 250 ton sarımsak istediler. Öncelikli 20 ton numune gönderiyoruz. Şu an sezon bittiği için bizim soğuk hava depomuz olmadığı için bu süreçte sadece bu kadar tedarik edebildik. Onlar da bundan memnun kaldılar ama bir sonraki yıla bunların istedikleri, talep ettikleri 2 bin ton.  İran,  İspanya  Almanya'dan bize büyük talepler geldi. Şimdi o talepler çalışma aşamasında. Bizim buradaki amacımız çiftçilerin aracıları dışarı bırakıp direkt çiftçilerin kazanabilmesi. Çiftçilerin bu kadar emek verdikleri sarımsakları, kalitelerinin karşılığını başka ülkeler tarafından tebrik edilerek gösterilmesidir.  Aksaray'ımız  Türkiye'de ilk defa sarımsağı ihraç ediyor" dedi.

SARIMSAKLAR ÖZELLİKLE İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİSİNDE KULLANILACAK

İhraç edilen sarımsakların özellikle ilaç sanayisinde antibiyotik ilaçlarda ve kozmetik sanayisinde kullanılacağını belirten Öngün, "Bizim medikal sanayisinde birçok çeşit antibiyotik ilaçlarımız var. Şimdi bu antibiyotiklerin güçlüsü var güçsüzü var. Antibiyotiğin ana maddesi olan sarımsak antibiyotiği antibiyotik yapan keskinliğidir. Yani ondaki kalori oranının yüksek olması. O da bizim topraklarımızdan ve aldığı güneş ışınlarından kaynaklanıyor. Bu tabii antibiyotik sanayisinde çok çok büyük talep gören bir sarımsak çeşidi. Özellikle de  Aksaray topraklarında yetişen bir çeşit. Bu sarımsağın aromasını ilaçlara katıyorlar. Özellikle şampuanlara katıyorlar saç dökülmesine karşı. Ama bunda bizim önceliğimiz, çalışmalarımız antibiyotik sanayisine girmesi. Çünkü biz burada normalde başka şehirler gibi çok büyük derecede etkili bir ilaç kullanmıyoruz. Antibiyotikler de sarımsaktan yapıldığı için o ilaçların sarımsağa geçişi çok azdır. Bu da insan sağlığını biraz daha iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Onların tek istedikleri bu çeşit" şeklinde konuştu.

"10 BİN DEKARDA 10 BİN TON SARIMSAK ÜRETİLİYOR"

Ziraat Odası Başkanı Emin  Koçak ise ihracatın üreticileri ciddi anlamda heyecanlandırdığını belirterek, "Şu an  Aksaray'ın merkeze bağlı  Acıpınar köyündeyiz.Çiftçimiz  Rusya ile bir anlaşma yaptı ve sarımsak gönderiyor. Gerçekten  Aksaray izin gurur verici bir gün.  Türkiye'de de ilk defa  Aksaray'dan  Rusya'ya sarımsak ihracatı yapılıyor.  İngiltere,  Almanya,  İran'dan ciddi şekilde talep var.  Aksaray sarımsağının ne kadar değerli olduğunu, aromasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. İlimizde yaklaşık 10 bin dekar sarımsak ekimi var. 10 bin tona yakın da sarımsak üretimimiz var. Bu da  Aksaray çiftçisini ciddi şekilde heyecanlandırdı. İnşallah önümüzdeki sezon üreticilerimizin sarımsaklarını iyi bir fiyata satacaklarına inanıyorum. Tabii en büyük şanssızlığımız hasat sonuna denk gelmesi ama önümüzdeki yıllarda da üreticilerimizin yüzü gülecek" dedi.

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TürkiyeRusyaAntibiyotikKozmetik SanayiAksaray
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