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Türkiye'de perakendecilik arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı perakende satış endekslerini açıkladı

Türkiye'de perakendecilik arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı perakende satış endekslerini açıkladı

17 Nisan 2018 Salı 23:08
Türkiye'de perakendecilik arttı
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BUNA göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 10,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.
CİRODA ARTIŞ YÜZDE 18 OLDU
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 19,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüik
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