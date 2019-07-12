Türkiye'de işsizlik rekor kırdı! 1 ayda 333 bin kişi işsiz kaldı

Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekoru kırılırken işsiz sayısı 4 milyon 417 bin oldu. İŞKUR'un verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı son 1 yılda 1,8 milyon; 1 ayda 333 bin arttı. İşsiz sayısı 2009 krizine göre üçe katlandı.

Türkiye'de işsizlik rekor kırdı! 1 ayda 333 bin kişi işsiz kaldı
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TÜRKİYE'de kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekoru kırılırken işsiz sayısı 4,5 milyona dayandı. Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) verilerine göre Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin oldu. Mayıs ayında bu sayı 4 milyon 84 bindi. Böylece sadece bir ayda 332 bin 863 kişinin işini kaybettiği ortaya çıktı. Kayıtlı işsiz sayısındaki aylık artış ise yüzde 8,1 oldu.

1 YILDA 1,8 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

Kayıtlı işsizlik verileri son bir yılda Türk ekonomisinin büyük bir daralmaya girdiğine işaret ediyor. Haziran 2018'de 2 milyon 621 bin olan kayıtlı işsiz sayısı bir senede 4 milyon 417 bine yükseldi. Bu da son bir senede 1 milyon 796 kişinin işini kaybettiği gösteriyor. İşsiz sayısında yıllık artış oranı yüzde 69 oldu. 

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