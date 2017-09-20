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Türkiye'de bir ilk! Parası olmayanın projesine vatandaş destek verecek

Kitle fonlamasına ilişkin düzenleme ekimde Meclis'e geliyor. İnternet üzerinden ortaklık kurulmasına imkân sağlanacak, yenilikçi fikirler vatandaşlarca finanse edilecek

Türkiye'de bir ilk! Parası olmayanın projesine vatandaş destek verecek

Kitle fonlamasına ilişkin düzenleme ekimde Meclis'e geliyor. İnternet üzerinden ortaklık kurulmasına imkân sağlanacak, yenilikçi fikirler vatandaşlarca finanse edilecek

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:25
Türkiye'de bir ilk! Parası olmayanın projesine vatandaş destek verecek
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KREDİ musluklarını açarak reel sektörün elini rahatlatan hükümet önemli bir hamleye daha hazırlanıyor. Dünyadaki hacmi 35 milyar dolara ulaşan "kitle fonlaması" tasarısı ekimde Meclis'e geliyor. Projesi olup da parası olmayan küçük işletmeler için yaşama geçirilecek yeni nesil fonlama sistemi ile girişimcilerin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak. İnternet sistemi üzerinden ortaklık kurulabileceği için gerekli para "online topluluktan" da elde edilebilecek. Bu yöntemle firmaların banka kredisine ulaşmada yaşadığı sıkıntıların da önüne geçilmiş olacak. Yenilikçi fikirler, projeler internet üzerinden vatandaşlarca finanse edilebilecek. Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, ekim ayında Meclis'e gidecek tasarının kitle fonlaması, Ar-Ge-inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik birçok konuyu içerdiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Hazine kitlesel fonlamayı düzenleyecek mevzuat ve altyapıya ilişkin kapsamlı bir çalışma yaptı.  Türkiye'deki sistemde kitlesel fonlama siteleri, ödül karşılığı fonlama ya da hibe yoluyla fonlama şeklinde çalışıyor. Hisse veya borçlanma karşılığı fonlama ise bankacılık, sermaye piyasaları ve ticaret hukuku düzenlemelerinden kaynaklı nedenlerle yasal olarak yapılamıyor.
TÜRKİYE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLACAK

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesi ile birlikte  Türkiye,  ABD ve  İngiltere'den sonra kitle fonlamasını mevzuatına alan üçüncü ülke olacak. Projesi olup da parası olmayan küçük işletmelere destek verecek bu sistemle internet üzerinden ortaklıklar kurulabilecek. Belli platformlar kitle fonlaması için yetkilendirilecek. Girişimci şirketler ve proje sahipleri bu platform üzerinden para toplayabilecek. Fonlama platformlarının işlettikleri internet siteleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılacak.

KİTLESEL FONLAMA İLE SERMAYE TOPLANACAK

Kitlesel fonlama (crowdfunding) ya da kitle fonlaması bireysel yatırımcılar, aile ya da arkadaşların işbirliğiyle internet üzerinden önerilen bir girişime, projeye sermaye toplamasını sağlayan bir fonlama yöntemi. Sistem fon karşılıklarına göre ödül, hisse ve borçlanma (kredi) karşılığı olmak üzere üç şekilde işletiliyor. Fonlamada şirketlerin değil girişimcilerin projelerinin finanse edilmesi söz konusu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Öncelikle kitlesel fonlama siteleri üzerinden projeler yayımlanır.
Proje fonlamaya açılmadan site ziyaretçilerinden proje ile ilgili yorumları alınır.
Başarıya ulaşabilecek projeler fonlamaya açılır.
Bireysel destekçiler ödül, kredi veya hisse vaadi karşılığında projeye destek olmak amacıyla belli bir bedel ödeyerek finansman desteğinde bulunurlar.
Eğer proje öngürülen sürede hedef rakama ulaşırsa, platform sahibi komisyonunu alarak fonu proje sahibine aktarır.

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