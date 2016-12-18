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Türkiye 64 milyar dakika ile Avrupa lideri oldu

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 436 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da liderliğini korudu. Sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçti

Türkiye 64 milyar dakika ile Avrupa lideri oldu

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 436 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da liderliğini korudu. Sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçti

18 Aralık 2016 Pazar 12:07
Türkiye 64 milyar dakika ile Avrupa lideri oldu
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TÜRKİYE, yılın üçüncü çeyreğinde aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika cep telefonu görüşmesinin yapıldığı Avrupa'da liderliğini sürdürdü. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de yaklaşık yüzde 95 mobil penetrasyona (kullanıcısı sayısının nüfusa oranlanması) karşılık gelen toplam 74,5 milyon mobil abone bulunuyor. Mart sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı, 4,5G’nin hayata geçmesiyle 23,5 milyona geriledi, 4,5G kullanıcı sayısı ise 45,7 milyon oldu. 
Sabit ve mobil telefon trafiği yılın üçüncü çeyreğinde 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan, 2,1 milyar dakikasını ise sabit telefonlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 2,6 artarken, sabit trafik miktarı ise yüzde 16 gerileme gösterdi. 
ALMANYA'DA CEP DAHA AZ KULLANILIYOR 
Bazı Avrupa ülkeleriyle aylık mobil kullanım (MoU) süreleri kıyaslandığında Türkiye'nin en fazla mobil görüşme yapan ülke olduğu görüldü. Türkiye'nin, 2015 üçüncü çeyreğinde 404 dakika olan MoU değeri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 artışla 436 dakikaya yükseldi. Böylece Türkiye, cepten görüşmede en yakın takipçileri Fransa, İsveç ve Norveç ile arayı iyice açarken, abone başına aylık 156 dakikalık görüşme yapan Almanya'yı üçe katladı. 
Türkiye, mobil penetrasyon oranında ise Avrupa ortalamasının gerisinde kaldı. Bu dönemde Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil penetrasyon oranına sahip ülkeler Finlandiya, Yunanistan, Avusturya, Danimarka ve Portekiz oldu. Söz konusu ülkelerin ortalama mobil penetrasyon oranı yaklaşık olarak yüzde 133 iken Türkiye'de eylül sonu itibarıyla mobil penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 95 seviyesinde kaldı. 
Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamlarına bakıldığında ise Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 19,28 euro seviyelerindeyken Türkiye'de yılın üçüncü çeyreği için ortalama 8 euro seviyesinde gerçekleşti.
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BtkAvrupaBilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu
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