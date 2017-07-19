Turkcell Samsun’da işaret diliyle konuşacak

SAMSUN , dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan 23’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 2017’ye (Deaflympics) ev sahipliği yapıyor. 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda Turkcell, Samsun’a gelen 97 ülkeden 3000’in üzerinde yerli ve yabancı misafirini işaret diliyle karşılıyor. Samsun’da “İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi, engelleri kaldırıyoruz" diyen Turkcell, ‘Sesimiz Spor’ sloganıyla gerçekleştirilen 23’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 2017 (Deaflympics) kapsamında çalışanlarına işaret dili eğitimi vererek, herkesin aynı dili konuşacağı bir ortam sağlamayı amaçladı. Samsun ve ilçelerinde yer alan Turkcell İletişim Merkezlerinde (TİM) görev yapan 40 çalışanın katıldığı eğitimler 4 gün sürdü. Eğitimler sonunda TİM çalışanlarının Samsun’a gelen yerli ve yabancı engelli müşterilere, onların dilinden konuşarak daha sıcak ve samimi ilişkiler kurabilmesi sağlandı.

OLİMPİYATLAR 4.5G HIZINDA OYNANACAK

Turkcell Samsun’daki olimpiyat oyunlarında 4.5G hızındaki üstün iletişim altyapısıyla da fark yaratacak. İletişimin eksiksiz sağlanması adına gerekli donanımı sağlayan Turkcell, sporcuların konaklayacağı mekanlar ile oyunların gerçekleşeceği alanlarda LTE-4.5G servisinin verilmesi için hem mevcut şebekede hem de ekstra mobil istasyonlar ile tüm hazırlıklarını da tamamladı.

TURKCELL ‘ENGEL TANIMIYOR’

Turkcell, ‘Engel Tanımayanlar’ programı kapsamında bugüne kadar görme ve işitme kaybı olan yüzlerce kişiye sunduğu hizmetlerle hayatları kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen online eğitim platformu Engelsiz Akademi, teknolojiden kişisel gelişime, iş dünyasından liderliğe birçok eğitimi işaret dili seçeneği ile kullanıcılara ulaştırıyor. Bunun yanı sıra Görüntülü Çağrı Merkezi ile 2009’dan bu yana ayda yaklaşık 1500 işitme engelli müşteriye hizmet veren Turkcell’in bayilerinde de 100’e yakın çalışan, işaret dili kullanıyor. İstanbul Social Enterprise tarafından Turkcell’in desteğiyle kurulan “Turkcell Diyalog Müzesi”nde ise ziyaretçiler “Sessizlikte Diyalog Sergisi” ile işitme engelli rehberler eşliğinde, duyamayanların dünyasına adım atıyor.