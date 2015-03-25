Turkcell için flaş teklif!

25 Mart 2015 Çarşamba 10:12
TURKCELL'iN ana hissedarlarından TeliaSonera diğer hissedarlarla birlikte Turkcell'in yarın yapılacak olan genel kurul toplantısında 3.93 milyar lira tutarın temettü dağıtımının teklif edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.
İsveçli telekom şirketi TeliaSonera tarafından yayımlanan bültene göre, Turkcell'de yüzde 51 paya sahip olan Turkcell Holding'deki ortaklar temettü teklifi üzerinde anlaştı. Turkcell Holding'de TeliaSonera, Çukurova ve Alfa Telecom'un payları bulunuyor. Açıklamada Turkcell Holding oylarıyla gerekli çoğunluğun sağlanabildiğine dikkat çekilerek temettü teklifinin kabul edilmesinin beklendiği ifade edildi.
GENEL KURUL BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR
Turkcell'de hissedarlar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2011 yılından bu yana genel kurul toplantısı yapılamıyor ve temettü dağıtılamıyordu. Turkcell'de TeliaSonera'nın doğrudan ve dolaylı yoldan yüzde 37.3, Çukurova Grubu'nun yüzde 13.76, Altimo'nun ise yüzde 13.22 hissesi bulunuyor. Şirketin hisselerinin yüzde 35.88'i ise halka açık.
KAYNAK: Hürriyet
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Son Güncelleme: 25.03.2015 09:14