Turkcell için flaş teklif!

TURKCELL'iN ana hissedarlarından TeliaSonera diğer hissedarlarla birlikte Turkcell'in yarın yapılacak olan genel kurul toplantısında 3.93 milyar lira tutarın temettü dağıtımının teklif edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

İsveçli telekom şirketi TeliaSonera tarafından yayımlanan bültene göre, Turkcell'de yüzde 51 paya sahip olan Turkcell Holding'deki ortaklar temettü teklifi üzerinde anlaştı. Turkcell Holding'de TeliaSonera, Çukurova ve Alfa Telecom'un payları bulunuyor. Açıklamada Turkcell Holding oylarıyla gerekli çoğunluğun sağlanabildiğine dikkat çekilerek temettü teklifinin kabul edilmesinin beklendiği ifade edildi.

GENEL KURUL BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR