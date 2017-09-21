Turkcell Akademi'ye ödül

‘EĞİTİMDE fırsat eşitliği’ ve ‘insana yatırım’ ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen bilgi yönetimi ve stratejik gelişim merkezi Turkcell Akademi, fark oluşturan çalışmalarıyla uluslararası arenada başarı kazanmaya devam ettiği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olarak kurulduğundan bu yana 40’tan fazla uluslararası ödüle layık görülen Turkcell Akademi, dünya çapında pek çok şirketin kıyasıya yarıştığı ATD BEST Ödülleri’nde ikinci kez ‘The BEST’ ödülünü almaya hak kazandı. Turkcell Akademi, 5 Ekim’de Washington’da düzenlenecek törenle ödülünü alacak ve eğitim çözümleriyle kurumsal performansta oluşturduğu farkı, dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı toplantıda aktaracağı kaydedildi.

Eğitim ve gelişim alanında küresel bir otorite tarafından değer görüldükleri bu ödülün kendileri için anlamını vurgulayan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Turkcell Akademi olarak ikinci kez ‘The BEST’ ödülünü kazanmaktan dolayı çok mutluyuz. ATD jürisi, Turkcell Akademi’nin Turkcell ekosistemine, sektöre ve topluma kattığı değeri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı ve bizi birincilik ödülüne layık gördü. 2015 yılında da iş yaşamına kattığımız değer ve elde ettiğimiz başarılar sayesinde kazanan marka olmuştuk. 2006’da hayata geçirdiğimiz Turkcell Akademi’yi günden güne büyüterek dünya çapında başarılı bir marka haline getirmenin; bununla birlikte, Turkcell olarak Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etmenin sevincini yaşıyoruz. Turkcell küresel dijital operatör olma stratejisiyle emin adımlarla ilerliyor. Turkcell Akademi olarak biz de şirketimizi dünyanın önde gelen üniversiteleri ve kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleriyle eğitim alanında destekliyoruz. Hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok değerli olan eğitim yatırımlarımızın dünya çapında itibar görerek ödüllendirilmesi bizim için büyük onur" dedi.