Türk yapımı ambulans Almanya sokaklarında

TÜRKİYE'NİN en büyük Ambulans ve Ambulans malzemesi üreticilerinden biri olan EMS Mobil Sistemler A.Ş., şirketin yönetim kurulu başkanı İsmet Anaç, yönetim kurulu başkan yardımcısı Mevlüt Şahin ve şirketin Almanya şube sorumlusu Mustafa Kocaçakır'ın katılımıyla düzenlenen törende Alman pazarı için özel dönüştürülmüş aracı teslim ettiğini duyurdu. EMS Mobil Sistemler A.Ş’nin Genel Müdürü Mevlüt Şahin teslim töreninde yaptığı açıklamada, “DRK-Kreisverband Leipzig-Land eV’nin almış olduğu, DEKRA onaylı, ambulans olarak hizmet vermeye başlamıştır. Öncelikle üretimini gerçekleştirdiğimiz ambulansların dünyanın birçok yerinde hayat kurtarıyor olması ayrıca EN 1789 + A2 Avrupa standardına göre üretim yaparak Avrupa pazarında EMS A.Ş. ürünlerinin tercih edilmesi hem ülkemiz hem şirketimiz adına büyük bir gurur vesilesidir" dedi.

Şirket açıklamasına göre, Ambulans çift sürgülü kapılı olması ve ağırlığa göre kendinden otomatik ayarlı havalı süspansiyonlu olarak üretildi.