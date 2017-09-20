Türk traktör devi satıldı!

DÜNYANIN en büyük traktör üreticilerinden Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra, yılbaşında Hisarlar'ı alarak girdiği Türkiye pazarında ikinci büyük satın almayı da gerçekleştirdi. Mahindra & Mahindra, en büyük traktör firmalarından Erkunt Traktör'ü satın aldı.

Mahindra, resmi açıklamayı az önce Hindistan Borsası'na yaptı. Buna göre Mahindra, Erkunt Traktör'ün yüzde 100 hissesini satın aldı. Mahindra'nın satış için 76 milyon dolar ödediği öğrenildi.

Hindistan devi borsaya yaptığı bildirimde Erkunt Traktör'ün yanı sıra yüzde 35'ine sahip olduğu; otomotiv, traktör ve iş makinelerine yönelik döküm parçalar üreten Erkunt Sanayi'nin de en az yüzde 80 hissesini de satın aldığını belirtti.

TÜRKİYE TRAKTÖR PAZARINDA AVRUPA'NIN LİDERİ

Türkiye, traktör pazarı açısından Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 4. sırada bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara bakıldığında; 2016 yılında yurtiçi traktör pazarının bir önceki yıla göre %5 büyüyerek 70.205 adede yükselerek yeni bir rekor kırmıştı.

17.8 milyar doalr büyüklüğe sahip olan Mahindra Group bünyesindeki M&M geçen yıl 13 milyar dolar ciro yapmıştı. Hindistan firması hâlihazırda Türkiye'de kendi markasıyla da faaliyet göstermekte ve güçlü bir oyuncu konumunda.