Türk Telekom 1.4 milyar lira zarar açıkladı

DÖRDÜNCÜ çeyrekte 2.2 milyar lira net kâr elde eden Türk Telekom, 2018 yılı tamamında ise TL'deki değer kaybının da etkisiyle 1.4 milyar lira net zarar açıkladı. Şirket, kur farkı nedeniyle üçüncü çeyrekte 3.6 milyar lira zarar bildirmişti. KAP'ta yer alan finansal sonuçlara göre, şirketin geçen seneki toplam hasılatı ise yüzde 12.6 artışla 20.4 milyar lira oldu. Türk Telekom 2019'da; konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) 2018'e göre yüzde 15-16 seviyelerinde artış ve konsolide FAVÖK'ün 10-10.2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyor. Konsolide yatırım harcamalarının ise 5.5-5.7 milyar lira civarında olması öngörülüyor.