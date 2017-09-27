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'Türk şirketleri AB için büyük bir fırsattır'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türk şirketleri AB için büyük bir fırsattır." dedi

'Türk şirketleri AB için büyük bir fırsattır'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türk şirketleri AB için büyük bir fırsattır." dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 08:45
'Türk şirketleri AB için büyük bir fırsattır'
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EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türk şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği etkinlikte konuşan Zeybekci, AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesini tüm AB ülkeleri için önemli gördüğünü belirtti.

Zeybekci, AB'nin toplam ekonomisi, sanayisi ve ticaretine Türkiye'nin çok yeni ufuklar açacağını dile getirerek, Türkiye'nin AB'ye Kafkaslar'ı, Orta Asya'yı, Ortadoğu'yu, Körfez'i, Afrika'yı açacağı vurguladı.

AB ile Türkiye'nin rakip olmadığını ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"AB ile Türkiye birbirini tamamlayıcı iki büyük parçadır. Bugün AB üyesi ülkelerin şirketlerinin bırakın adım atmayı, gitmeyi bile hayalinden bile geçirmediği coğrafyaların her birinde Türkiye vardır, Türk şirketleri vardır. Türkiye, dünyada müteahhitlik sektöründe iki numaradır. Afrika'nın en balta girmemiş ormanlarına gittiğiniz zaman orada Türk şirketlerini görürsünüz. Bugün hakikaten içimizi kanatan insanlık dramlarının yaşandığı Suriye'nin ihtiyaçlarını görebilmek için oradaki mal tedarikini sağlayan da Türk şirketleridir.

"Türkiye, AB için çok önemli ticaret ortağıdır"

Irak'tan tutun da Afganistan'a kadar dünyanın her yerinde bu ticareti yapabilme kabiliyeti olan Türk şirketleri AB için büyük bir fırsattır. Türkiye, AB için çok önemli ticaret ortağıdır. Bu bir kazan kazan yolculuğudur. Dünyada hiçbir şey yoktur ki menfaate dayanmasın. Bütün ilişkiler karşılıklı menfaate dayalıdır ve karşılıklı menfaatlerin maksimizasyonun sağlandığı ilişkiler sağlam ve uzun olur. Gümrük Birliği o şartlarda bugün güncellenmiş olsun; 160 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 1,5 yıl içerisinde 200 milyar dolar, 5 yıl içerisinde 300 milyar dolar olur. Bu iki tarafın da kazanacağı bir süreçtir."

Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırımları

Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Zeybekci, iki ülkenin yaklaşık 40 milyar dolar ticaretinin olduğunu aktardı.

Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 8 bin Alman şirketinin Türkiye'de yatırımları ve üretimleri var. Dış ticaretin dışında bir o kadar daha Alman şirketlerin Türkiye'de ürettikleri ekonomi, Türk şirketlerinin de Almanya'da ürettikleri bir ekonomi var. Akıl, Türkiye ile Almanya'nın çok güçlü bir müttefik olması gerektiğini söyler. Bu dönemde ona doğru bir yönelimin olacağını düşünüyorum."

Gümrük Birliği güncellemesinin en çok Almanya'nın menfaatine olacağına işaret eden Zeybekci, "Bizim bu etki değerlendirme çalışmalarımıza baktığımız zaman bundan en çok Almanya etkilenecek ülkelerin başında." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİNihat ZeybekçiABAvrupa Birliği
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