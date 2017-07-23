Türk şirketinin hacker’la imtihanı

TEKNOLOJİDEKİ ilerleme ve internetin yaygınlaşması ile siber saldırılar her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir Türk firmasının yaşadığı olay da siber güvenlik konusunun önemini bir defa daha ortaya koydu. Konya’da otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve birçok ülkeye de ihracat yapan Yeni Arçek firmasının mail’lerine gizlice sızan hacker’lar 90 bin avroyu çaldı.

Hacker’ların ihracat yaptıkları firmalara ulaşarak ödemeleri kendi hesaplarına yönlendirdiğini anlatan Yeni Arçek Genel Müdürü Niğmet Çiçek “Bizim mail şifrelerimiz kırılmış, maillerimiz okunmuş ve bizim maile benzer yeni bir mail oluşturularak ödeme yapacak firmalara bizim adımızla yazılar yazmış. Londra bankalarında bizim firma adına hesap açan ve IBAN numarası alan hacker’lar ulaştıkları kişilere ‘Banka detaylarımız değişti, finansı artık İngiltere Londra’da yöneteceğiz’ diyerek ödemeleri sahte hesaplara yatırmalarını istemişler. Almanya, Belçika, İtalya ve Arnavutluk’taki 4 müşterimizle yaşadığımız bir olay. Toplamda 90 bin avroluk bir meblağ” dedi.

BİR HAFTA SONRA FARK EDİLDİ

Olay bir hafta sonra fark edilirken Çiçek, geç kalmaları durumunda kayıplarının çok daha yüksek olacağını söyledi. Çiçek “Daha çok kişiye de ulaşabilirlerdi. Biz 1 hafta içerisinde bunu çözümleyebildik. Kısa bir sürede çözümleyebildiğimiz için, mesela bize o hafta İsrail, Azerbaycan, Fas, İspanya bir de Çeklerden yani 5 ülkeden paramız gelecekti. O müşterilerimizle hemen telefonla irtibata geçerek bu mailleri dikkate almamalarını söyledik. Eğer geç kalsaydık 150 bin avro daha gidecekti” diye konuştu. Konuyla ilgili olarak Siber Suçlar Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten Çiçek “Server’larımızı değiştirdik. Mail şifrelerimizi değiştirerek önlem almaya çalıştık. O şekilde çözüm yoluna gittik. Savcılıktan da resmî başvurumuzda bulunduk. İşin hukuki boyutunu da inceliyoruz. Ayrıca Ekonomi Bakanlığımıza yazı gönderdik. İhracatçı birliklerini, ticaret odalarını, sanayi odalarını uyardık. Umarım bizim başımıza gelen başkasının başına gelmez” ifadelerini kullandı.