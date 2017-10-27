Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.583
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0269
EURO
4.4754
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Türk şirketinden büyük başarı! Pazar lideri Çin'i bile solladı

Balıkesir'de faaliyet gösteren; zincir üreticisi Eğinlioğlu firması, kendi ürettiği ürünle bu alanda Avrupa pazarında birinciliği elinde bulunduran Çin'i geride bırakarak zirveye oturdu

Türk şirketinden büyük başarı! Pazar lideri Çin'i bile solladı

Balıkesir'de faaliyet gösteren; zincir üreticisi Eğinlioğlu firması, kendi ürettiği ürünle bu alanda Avrupa pazarında birinciliği elinde bulunduran Çin'i geride bırakarak zirveye oturdu

27 Ekim 2017 Cuma 10:11
Türk şirketinden büyük başarı! Pazar lideri Çin'i bile solladı
banner404

KATMA değerli üretimle sanayi sektörünün gelişmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Bu alanda verilen devlet destekleri ve teşvikler de her geçen artıyor.  Balıkesir'de faaliyet göstererek zincir üreten Eğinoğlu firması,  Avrupa pazarında etkili olan  Çin'i geride bıraktıktan sonra bu ülkeye de ihracat yapmaya başladı. Eğinlioğlu Zincir'in Genel Koordinatörü Orçun Eğinlioğlu, yaptığı açıklamada,  Balıkesir'in en eski sanayi kuruluşlarından olduklarını ifade ederek, firmayı dedesi Mithat Eğinlioğlu'nun 1942'de kurduğunu anlattı.

45 ÜLKEYE İHRACAT

İkinci kuşak olan babası Hasan Ali Eğinlioğlu ile firmayı daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eğinlioğlu, "Biz 2005'e kadar sadece 2 ülkeye ihracat yapıyorduk. Şu anda 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim aktif pazarına ihracat yaptığımız ülke sayısı 45" dedi. Eğinlioğlu, şu anda yurt dışı yatırımlarıyla beraber 960 müşteriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: " Türkiye zincir ihracatının yüzde 90'ını biz yapıyoruz. Bizim ana pazarımız Orta Avrupa.  Orta Avrupa'da gerçekten iddialıyız. Özelikle Alman ve Avusturyalı rakiplerimiz var. Biz 75 bunlar ise 400-450 yıllık firmalar."

YERLİ TEKNOLOJİ İLE GELEN REKABET

İlk başlarda bu firmalarla rekabet etmekte zorlandıklarını aktaran Eğinlioğlu, "Kendi ürünlerimizi yaptığımız ve teknolojimizi kullandığımız için onlarla rekabet edebiliyoruz. Gelişmiş ülkelere ürün satıyoruz. İhracatımızın yüzde 75'i gelişmiş ülkelere yapılıyor.  Almanya, İskandinav ülkeleri,  Fransa,  Polonya,  Avusturya önemli pazarlarımız. Ürünlerimiz patentli" ifadelerini kullandı.

"İHTİYACI KARŞILAYACAK KAPASİTEDEYİZ"

Şu an bir başarı hikayeleri olduğunu belirten Eğinlioğlu,"Balıkesir'den  Çin'e zincir ihracatı yaptık. Büyük bir anlaşmamız var patentli ürünümüz kopyalanamıyor" ifadelerini kullandı.  Avrupa'da zincir denildiğinde Force Chain markasıyla  Türkiye'nin akla geldiğini, yurt içinde ise Eğinlioğlu'nun bilindiğini vurgulayan Eğinlioğlu, 3 aylık üretimle  Türkiye'nin ihtiyacı olan zinciri tedarik edebilecek kapasitede olduklarını anlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeÇin Halk CumhuriyetiBalıkesirEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde bakım aylığına zam geliyor
Evde bakım aylığına zam geliyor
'TC Kimlik Numarası ile kontrol dönemi'
'TC Kimlik Numarası ile kontrol dönemi'
Çelik ithalatında şok
Çelik ithalatında şok

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim