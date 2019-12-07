Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatı için imzalar atıldı
ASFAT, Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı. Proje kapsamında Yeni Nesil Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi Advent, korvetlere inşa edilecek.
ASKERİ Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde Pakistan için inşa edilecek 4 korvetin savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonunu ASELSAN ve HAVELSAN gerçekleştirecek. ASFAT, Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLKGEM) kapsamında savunma sanayisinin en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren anlaşmayı imzaladı. Proje kapsamında Yeni Nesil Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi Advent, korvetlere inşa edilecek.TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen PN MİLGEM İmza Töreni'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Pakistan'ın askeri ve sivil yetkilileri, savunma sanayisi şirketlerinin yönetici ve temsilcileri katıldı.
TÜRK MÜHENDİSİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜRETİM YAPTIĞINI ORTAYA KOYUYOR
Projenin ana yüklenicisi ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, törende yaptığı konuşmada, projenin, Türk mühendisinin uluslararası standartlarda hatta üzerinde tasarım ve üretim yaptığını ortaya koyması ve bu kabiliyetlerini kardeşleriyle cömert şekilde paylaştığını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.Savunma sanayisinin sürdürülebilirliği ve dinamizmi için tek çarenin ihracat olduğunu vurgulayan Akgün, ihracatın savunma sanayisi için bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu ifade etti.Esad Akgün, Pakistan Korvet Projesi'nin en düşük maliyet, en yüksek kalite ve en kısa zaman prensibiyle tamamlanacağını vurguladı.Akgün, proje tamamlandığında Pakistan'ın dizayn ve gemi inşasında yeni yetenekler kazanacağını kaydetti.
ÇOK AZ ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla birlikte geliştirilen, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu Yeni Nesil Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi Advent'in dost ve kardeş ülkenin gemilerinde kullanılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirtti.
Yaklaşık 6 milyon satır kod yazılarak geliştirilen bu sistemin ilk kez Türkiye'nin dördüncü MİLGEM gemisinde kullanıldığına işaret eden Atalay, envanterdeki diğer platformlara da Advent'i kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.
Atalay, ayrıca projede tüm silah ve sensörlerin entegratörü görevini üstleneceklerini belirtti.
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