türk rus ilişkileri konuşuldu

KONFERANSIN açılışına Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve davetliler katıldı.

'HACMİMİZ 70 MİLYAR DOLAR'

Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin, Türkiye ile Rusya arasında yüzyıllara dayalı tarihsel, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal ilişkiler olduğunu belirterek, bu ilişkilerin artık iş birliğine dönüştüğünü kaydetti. Savunma sanayi, havacılık ve enerji sektörlerinin bu iş birliğinde önemli yere sahip olduğunu anlatan Metin, iki ülkenin dış ticaretteki hedefinin kısa vadede 100 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlattı. Rusya'nın Türkiye'de, Türkiye'nin de Rusya'daki yatırımlarının 10'ar milyar doları aştığını vurgulayan Metin, şöyle konuştu: "Türk müteahhitlik sektörü dünyada ikinci sırada biliyorsunuz. Dünyada bugüne kadar 350 milyar dolarlık hacmi gerçekleştirmiş müteahhitlik sektörümüz var. Müteahhitlik sektörünün bugünlere ulaşmasında lokomotif ülke Rusya'dır. Şu anda Rusya'da Türk müteahhitlerin oluşturduğu bin 500 projenin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolardır.

'PAYIMIZI ARTTIRMAK İSTİYORUZ'

Yaşadığımız o talihsiz olaylardan sonra kısa zamanda toparlandık. 2018'in ilk 3 ayına baktığımızda ticaret hacmimizin yüzde 66 arttığını görüyoruz. Bu trendle giderse yıl sonunu 30 milyar dolarla kapatma hiç de uzak değil ticaret hacminde. Son dönemde enerji başta olmak üzere turizm, savunma ve diğer yatırımlarda çok sıkı işbirliğimiz var. Bu işbirliğimiz artarak devam edecek. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler altın çağını yaşamakta. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bölgemiz barışı, dünya barışına hizmet edecek ilişkilerin skalasını daha geniş tutmalıyız. Son dönemde ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya uygulanan ambargolar karşısında Türkiye'nin duruşu ve Rusya'nın yanında yer aldığını ifade etmek isterim."

'DAHA İYİ İLİŞKİLER HEDEFLİYORUZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de alt ve üst yapısıyla vizyon projeleriyle Antalya'nın, dünyanın en önemli marka şehirlerinden haline geldiğini söyledi. Geçen yıl Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 38'ini Rusların oluşturduğunu aktaran Başkan Türel, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin çok daha ileri gitmesi için çalıştıklarını vurguladı.