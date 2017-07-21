Türk ordusunun gücüne güç kattı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve güvenlik güçlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) artan kapasite ölçüsünde ihracat yaparken, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunmaya devam ediyor. Dünya pazarında da tanınan ve aranan İktisadi Devlet Teşekkülü olan kurum savunma sanayisine önemli katkıda bulunuyor. Bu amaçla MKE tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora, 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

Yurt dışında girdiği birçok testi başarıyla tamamlayan milli keskin nişancı tüfeği, jandarmanın operasyonel birliklerinde kullanılıyor. Keskin nişancılar milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile hedefi 12'den vururken, tüfeğe yurt dışından da yoğun ilgi gösteriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Bora’yı anlatan videoyu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Büyük ilgi gören videoda “Yerli ve milli olarak üretilen Bora keskin nişancı tüfeğimiz kahraman güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor” açıklamasına yer verildi.

Testleri geçti ihraç edildi

Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak yürütülen "7.62 mm Keskin Nişancı Tüfeği Projesi Sözleşmesi" 2005'te MKE ile Jandarma Genel Komutanlığınca imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde kullanılan, mevcut keskin nişancı tüfeklerine alternatif olarak üretilen milli keskin nişancı tüfeğiyle iç ve dış tehditlere karşı mukavemet gösterilmesi, bunların imhası için orta mesafede olmak üzere vuruş ve yüksek kullanım etkinliğine sahip keskin nişancı tüfeğinin tasarlanması hedeflenmişti.

Üretiminin tamamlanmasının ardından jandarmanın operasyonel birliklerine dağıtılan milli keskin nişancı tüfeği birçok ülkeye de ihraç edildi.

6,5 kilogram ağırlığında

Üstün özellikleriyle dikkat çeken milli Bora’nın 7.62 milimetre kalibreli ve etkili menzili 800 metre. Aksesuarsız ve şarjörsüz 6,5 kilogram ağırlığındaki tüfekte 10 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde kullanıcı üzerine gelen geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

Kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.