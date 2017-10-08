Türk malında sınırlar kalktı

EKONOMİ Bakanlığı’nın, Türkiye Tanıtım Grubu’nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik ile Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için ihracatçı birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projelerine, Türkiye Tanıtım Grubu yıllık bütçesinin en fazla yüzde 20’sine karşılık gelen tahsis sınırı kaldırıldı.

Buna göre, Türkiye Tanıtım Grubu yıllık bütçesinin en fazla yüzde 20’sinin, ihracatçı birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projelerine tahsis edileceğine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Böylece ihracatçı birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projeleri, yönetim kuruluna sunulacak ve danışma kurulunca karara bağlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, her yılın Kasım ayı içerisinde Ekonomi Bakanı veya bakan tarafından belirlenen bakanlık personeli başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, görüşülerek onaylanacak.