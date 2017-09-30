Türk malına online ihracat yolu

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) önümüzdeki yıl 169 milyar dolar, program sonunda da 195 milyar dolar olarak gerçekleşmesi hedeflenen ihracatın artırılması için yeni tedbirler devreye alınacak. Bu çerçevede, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik destekler, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilecek. Mal ve hizmet ihracatına ilişkin devlet yardımlarının başvuru usulleri kolaylaştırılacak. e-İhracat Stratejisi uygulamaya geçirilerek, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer alması sağlanacak. Müşteri bulma, lojistik ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda tek merkezden koordine edilmesine imkan sağlayan‘Tek Noktadan İhracat’ sistemi kurulacak.



Türk lirası ile ticaretin toplam ticaret içindeki payının yükseltilmesi teşvik edilecek. İhracatçıların kur riskini azaltmak amacıyla ‘İhracatta Döviz Kuru Riski Sigorta Sistemi’ kurulacak ve kullanımı yaygınlaştırılacak. Ekonominin ihtiyaç duyduğu uluslararası yatırımların girişinin artırılması için uluslararası doğrudan yatırım stratejisi hazırlanarak hayata geçirilecek. Türkiye’nin dünyada fuarcılık merkezi haline gelmesi için altyapı oluşturulacak.