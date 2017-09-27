Türk madenciler İtalya'ya çıkarma yaptı

27 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenen "Marmomacc 2017, 52nd International Trade Fair for Stone Design and Technology Fuarı'nın ülkemiz milli iştirak organizasyonu 8'inci kez İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştiriliyor.



İstanbul Metal ve Maden İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Armağan Vurdu, Milano Başkonsolosu Hami Aksoy ile Milano Ticari Ateşesi Emre Orhan Öztelli Türk firmalarına ait stantları gezerek fuar için başarılar diledi. Stantları tek tek gezen Genel Sekreter, Başkonsolos ve Ticari Ateşe, iletişim bilgilerini vererek, çıkabilecek sorunlar hakkında kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.



Fuar'da yapılan bir etkinlik de taş üstüne yapılan ebru ve kaligrafi çalışmasıydı. Türk doğal taşlarını gezen alıcılara hem taş üstüne ebru çalışmaları gösterisi yapılırken, hem de kaligrafi tekniği ile ziyaretçilerin isimlerinin yazılı olduğu Türk doğal taşları hediye edildi.

