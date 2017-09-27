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Türk madenciler İtalya'ya çıkarma yaptı

Milli katılımını 8’inci kez İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)’nin yapılan “Marmomacc 2017 International Exhibition of Stone Design and Technology” Fuar’nın bu yıl tam bir Türk çıkarmasına sahne oldu

Türk madenciler İtalya'ya çıkarma yaptı

Milli katılımını 8’inci kez İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)’nin yapılan “Marmomacc 2017 International Exhibition of Stone Design and Technology” Fuar’nın bu yıl tam bir Türk çıkarmasına sahne oldu

27 Eylül 2017 Çarşamba 19:35
Türk madenciler İtalya'ya çıkarma yaptı
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27 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenen "Marmomacc 2017, 52nd International Trade Fair for Stone Design and Technology Fuarı'nın ülkemiz milli iştirak organizasyonu 8'inci kez İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştiriliyor.
 
İstanbul Metal ve Maden İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Armağan Vurdu, Milano Başkonsolosu Hami Aksoy ile Milano Ticari Ateşesi Emre Orhan Öztelli Türk firmalarına ait stantları gezerek fuar için başarılar diledi. Stantları tek tek gezen Genel Sekreter, Başkonsolos ve Ticari Ateşe, iletişim bilgilerini vererek, çıkabilecek sorunlar hakkında kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.
 
Fuar'da yapılan bir etkinlik de taş üstüne yapılan ebru ve kaligrafi çalışmasıydı. Türk doğal taşlarını gezen alıcılara hem taş üstüne ebru çalışmaları gösterisi yapılırken, hem de kaligrafi tekniği ile ziyaretçilerin isimlerinin yazılı olduğu Türk doğal taşları hediye edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Milli Katılımİstanbul Maden İhracatçıları Birliği
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