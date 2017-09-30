Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
Fil hastaları için yeni umut ışığı
Fil hastaları için yeni umut...
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut...
banner468

Türk lirası ile ihracat hız kesmiyor

Türk lirası ile ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128 artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ayda ithalatta Türk lirası kullanımı da yüzde 39 arttı

Türk lirası ile ihracat hız kesmiyor

Türk lirası ile ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128 artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ayda ithalatta Türk lirası kullanımı da yüzde 39 arttı

30 Eylül 2017 Cumartesi 14:53
Türk lirası ile ihracat hız kesmiyor
banner404

TÜRK lirası ile yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128 artarak 1,3 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, toplam ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 13 milyar 289 milyon dolara yükseldi. Bunun 6 milyar 173 milyon 674 bin dolarlık kısmını avro ile yapılan ihracat oluşturdu. Söz konusu ihracatın 1 milyar 321 milyon 667 bin dolarlık kısmı Türk lirası ile gerçekleştirildi.

Geçen yılın ağustos ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın 578 milyon 746 bin dolar seviyesinde olduğu dikkate alınırsa, bir yıllık süreçte ihracatta Türk lirası kullanımı yüzde 128 artış gösterdi.Söz konusu ayda toplam ihracatın 421 milyon 920 bin dolarlık kısmı İngiliz sterlini, 27 milyon 124 bin dolarlık kısmı Polonya zlotisi, 10 milyon 592 bin dolarlık kısmı Kanada doları, 9 milyon 367 bin dolarlık kısmı Rus rublesi, 5 milyon 315 dolarlık kısmı İsveç kronu, 4 milyon 504 bin dolarlık kısmı Çek korunası, 4 milyon 21 bin dolarlık kısmı Avustralya doları, 3 milyon 331 bin dolarlık kısmı İsviçre frankı ile gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ağustos ayındaki ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde Türk lirası ile ithalat yüzde 39 arttı. Bu dönemdeki ithalatın 1 milyar 760 milyon 439 bin dolarlık kısmı Türk lirası ile gerçekleştirildi.

İthalatta 6 milyar 32 milyon 363 bin dolarlık kısım avro, 157 milyon 187 bin dolarlık kısım İsviçre frankı, 74 milyon 681 bin dolarlık kısım İngiliz sterlini, 51 milyon 195 bin dolarlık kısım Japon yeni ile gerçekleştirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk LirasıIhracatTüik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomotiv sektörü Afrika'ya ihracatını artıracak
Otomotiv sektörü Afrika'ya ihracatını artıracak
Vergi indirimlerinde bugün son gün
Vergi indirimlerinde bugün son gün
Fakıbaba'dan domates tohumu açıklaması
Fakıbaba'dan domates tohumu açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim