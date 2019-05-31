Türk Lirası dolara karşı yüzde 2 değer kazandı

ŞEKER Bayramı öncesinde Türk Lirası ve Borsa İstanbul, uzun süre sonra pozitif ayrışıyor. ABD ile olası bir gerilimin Haziran sonrasına ertelenmesi ve iki liderin Japonya’da 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 zirvesinde görüşmeleri devam ettirecek olması ile Türk hisseleri son bir haftada dolar bazında yüzde 6 getiri sağlarken, TL ise dolara karşı yüzde 2 değer kazandı.Ayrıca yabancı yatırımcıların 10 günlük bayram tatili öncesinde dolar satıp-tahvil almalarının da etkisiyle dolar/TL 5.90’ın altına kadar gerileyerek 25 Nisan’dan beri en düşük seviyeyi gördü. 1 milyar dolarlık fonun BIST’e kaymasını sağlayacak BES düzenlemesinin de etkisiyle 89 bini aşan BIST endeksi ise dolar bazında bir haftada yüzde 6’dan fazla getiri sağladı. CDS’ler TL varlıklar ilişkin iyimserlikle 500 seviyelerine kadar geriledi.