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Türk havacılık devi, yabancılara satılıyor

Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel hava yolu şirketi olarak kurulan Borajet'in, Macar hava yolu şirketi WizzAir'e satılacağı iddia edildi

Türk havacılık devi, yabancılara satılıyor

Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel hava yolu şirketi olarak kurulan Borajet'in, Macar hava yolu şirketi WizzAir'e satılacağı iddia edildi

07 Kasım 2017 Salı 16:06
Türk havacılık devi, yabancılara satılıyor
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TÜRKİYE'NİN ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak 2010 yılından bu yana uçuş faaliyeti gösteren Borajet Havayolları, geçtiğimiz yılın son günlerinde  ABD'de yaşamını sürdüren iş adamı  Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding'e satılmıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde geçtiğimiz Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu. Airporthaber'in haberine göre 24 Nisan 2017'den beri sadece biletli yolcularını  Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşma çerçevesinde uçuran havayolu şirketinin yeniden el değiştireceği konuşulmaya başlandı.

YÜZDE 49'UNU SATIN ALACAK

Borajet'e yabancı bir havayolu şirketi talip oldu.  Avrupa'nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden WizzAir'ın Borajet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve şirketin yüzde 49'unun Macar havayolu şirketi tarafından devralınacağı iddia edildi.
Uçuşlar Airbus'larla yapılacak

Şirketin yönetimi WizzAir tarafından oluşturulacak. Ayrıca tüm ekip planlama ve işe alım süreçlerinin yine WizzAir tarafından yürütülecek.

Öte yandan hisse devir işlemlerinin ardından ilk etapta 5 adet Airbus A321 tipi uçağın Ocak 2018'de Borajet filosuna dahil edileceği Haziran ayında da 5 uçağın daha filoya katılacağı bilgisine ulaşıldı.

ADI DEĞİŞECEK

Birleşmenin ardından Borajet adıyla değil Wizz Air adıyla low-cost taşımacılık yapılacak. Şirketin hub olarak  Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacağı ve buradan hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşlar gerçekleştireceği belirtiliyor.

2003 yılında kuruluşu ilan edilen ve 2004 yılından bu yana uçuş faaliyetlerini sürdüren WizzAir ile yapılacak görüşmeler sonrası Borajet'in geleceğinin belli olacağı belirtiliyor.

28 MERKEZDEN YÜZLERCE NOKTAYA UÇUYOR

İlk uçuşunu  19 Mayıs 2004'te gerçekleştiren Wizz Air, bugün 28 farklı merkezden yüzlerce noktaya sefer düzenliyor.

Filosunda 86 adet uçak bulunan şirket, seferlerini Airbus A320 ve A321 tipi uçaklarla gerçekleştiriyor.  Avrupa'nın en genç filolarından birine sahip olan Wizz Air uçaklarının ortalama yaşının yaklaşık 4 olduğu ifade ediliyor.

9 AYDA 21 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI

25 Şubat 2015 yılında halka arz edilen şirketin hisseleri,  Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor.

Londra Borsası'nda WIZZ markası altında işlem gören şirketin 3 binden fazla çalışanı bulunuyor.2017 yılının Ocak-Eylül verilerine göre 9 aylık dilimde ortalama yüzde 91,84 doluluk oranıyla uçuşlarını gerçekleştiren Wizz Air, bu süreçte toplam 21 milyon 201 bin 589 yolcuya hizmet verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıYalçın AyaslıAmerika Birleşik DevletleriTürkiyeEKONOMİ
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