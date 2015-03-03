Türk Hava Yolları ucuza uçuracak

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY yolcuları, 2015 yılı sonbahar ve kış dönemi biletlerini erken satın almaları halinde tüm yurt içi uçuşlarında 55 liraya uçuş olanağına kavuşacak.Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 3-8 Mart'ta satın alacakları biletlerle uçuşlarını 1 Ekim-29 Aralık arasında yapabilecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 03.03.2015 13:01