Türk Hava Yolları ucuza uçuracak

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY yolcuları, 2015 yılı sonbahar ve kış dönemi biletlerini erken satın almaları halinde tüm yurt içi uçuşlarında 55 liraya uçuş olanağına kavuşacak.Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 3-8 Mart'ta satın alacakları biletlerle uçuşlarını 1 Ekim-29 Aralık arasında yapabilecek.