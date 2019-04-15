Türk Hava Yolları artık o şehre de uçuyor!

TÜRK Hava Yolları, 15 Nisan itibarıyla başlayan ve haftada 5 gün icra edilecek İstanbul – Marakeş - İstanbul direkt uçuşları ile dünyanın en fazla uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi unvanını da pekiştirdi. Hat açılışı nedeniyle Marakeş Menara Havalimanı’nda düzenlenen törene Türk Hava Yolları yöneticileri, Marakeş Menara Havalimanı’ndan üst düzey temsilciler ve basın mensupları katıldı.

Marakeş hat açılışına ilişkin yorumlarını paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı, Ahmet Olmuştur; “İstanbul Havalimanı ile küresel havacılıkta yeni bir dönem başladı. Yeni operasyon merkezimiz, hâlihazırda küresel ölçekte eşsiz olan uçuş ağı performansımızı daha da geliştirmemiz için bize önemli bir fırsat tanıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için yeni stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Marakeş, yeni evimizde uçuş ağımıza eklediğimiz ilk destinasyon olarak bizim için daima ayrı bir anlam taşıyacak. Yolcularımızı bu kızıl şehre ayrıcalıklı seyahat deneyimimiz ile taşıyacak olmaktan ve Marakeş’i uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Toprağın renginden dolayı “Kızıl Şehir” olarak da anılan Marakeş, turistler ve gezginlere Kuzey Afrika’nın tüm cazibesini tek bir lokasyonda deneyimleme fırsatı sunuyor. Tarihi yapıları, ünlü camileri ve renkli çiçek bahçelerini Atlas dağlarının eteklerinde buluşturan şehir, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Fas’ın ilk başkenti olan, birçok kültürün tarihi mirasını sokaklarında barındıran Marakeş’in ismi Berberi dilinde “Tanrının Ülkesi” anlamına da geliyor.

Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile Marakeş’e seyahat edecek yolcular, şehirde kültür turizmi açısından önemli olan yerleri ziyaret etmenin yanı sıra doğa ve vahşi yaşam turları gibi farklı etkinlikleri de deneyimleyebilecek.

15 Nisan 2019 itibarıyla İstanbul - Marakeş – İstanbul hattı uçuş tarifesi;

Uçuş No. Günler Kalkış Varış

TK 619 Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar IST 11:30 RAK 14:30

TK 620 Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar RAK 15:25 IST 22:05

Tüm saatler lokaldir.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 19:15