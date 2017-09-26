Türk Hava sahasında rekor kırıldı

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk hava sahasında 24/9/2017 Pazar günü 1503 üst geçişle rekor kırıldı.Yoğun mesaileriyle havayolunu halkın yolu yapan herkese teşekkürler.” dedi.

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