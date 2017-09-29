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'Türk halkı konuta güveniyor'

Türk halkı birikimini konut alarak yapıyor. Türkiye genelinde toplam konut satışları bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak yaklaşık 120 bin konut oldu

'Türk halkı konuta güveniyor'

Türk halkı birikimini konut alarak yapıyor. Türkiye genelinde toplam konut satışları bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak yaklaşık 120 bin konut oldu

29 Eylül 2017 Cuma 22:03
'Türk halkı konuta güveniyor'
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İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner, “Türk halkı konuta güvenmeye devam ediyor” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ‘Ağustos 2017 Konut Satış İstatistikleri’ni değerlendiren Prof. Dr. Yetkiner, ilk ve ikinci el satışlarda talebin zayıf olmasına karşın pozitif artış eğiliminin yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Yetkiner, ilk kez satılan konutların toplam satışlarda payının yüzde 47 olduğunu, bunun geleceğe güvenin güçlü göstergelerinden birisi olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.
'EN ÇOK IRAKLILAR KONUT ALDI'
İpotekli konut satışlarının bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 6,3 oranında artış göstererek 38 bin 743 olduğunu ifade eden Yetkiner, “İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Hala istenilen düzeyde olmasa bile yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak bin 684 oldu. Ağustos ayında Türkiye’den en çok konut satın alan yabancı ülke vatandaşı 317 adet ile Iraklılar oldu. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 198 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt ve 95 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. İkamet amaçlı yapı sayısı, yüz ölçümü ve daire sayısı istatistikleri, 2017’nin 2016 yılından çok daha iyi olacağına işaret etmektedir. Sonuç olarak Türk halkının konuta ve Türk ekonomisine güveni devam ediyor” diye konuştu.

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