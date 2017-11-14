Türk gıda devi, ABD'de halka arz oluyor

KONUYA yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre halka arz daha önce de kulislerde konuşulduğu üzere 2018'de gerçekleşecek. Şimdilik talep toplama aralığı ise belli değil ancak satış rakamının 400 milyon dolara kadar çıkabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE 600 BURGER KING İŞLETMESİ BULUNUYOR

Diğer taraftan, geçen yıl Goldman Sachs, Credit Suisse ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın TAB Gıda'nın yüzde 10 hissesi karşılığında yaptıkları 150 milyon dolarlık yatırım, şirketin tamamı için 1,5 milyar dolar değerlemeye işaret etmişti. TFI Tab Gıda, Nasdaq'a "QSRG' kodu ile kote olacak.

Halka arza Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan ve Rabo Securities aracılık edecek.

TAB Gıda'nın Çin'de 700'den fazla, Türkiye'de ise 600 Burger King işletmesi bulunuyor. TAB Gıda, ayrıca Popeyes, Sbarro ve Arby's markalarının da işletmeciliğini yapıyor. Şirketin bir de kendine ait Usta dönerci adlı markası bulunuyor.

TOPLAM ŞUBE BİNDEN FAZLA

Türkiye'de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda'nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King'in master franchisee haklarını alarak Türkiye'ye getirmesiyle başladı. 2007 yılında Sbarro'yu bünyesine katan TAB Gıda, aynı yıl Popeyes'i de faaliyete geçirdi.

Arby's ise 2010 yılından bu yana TAB Gıda bünyesinde yer alıyor.

Şirket son olarak da Usta dönerci markası ile döner ürünleri satmaya başladı. TAB Gıda'nın bu 5 markaya ait toplam binden fazla restoranı bulunuyor.