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Türk gıda devi, ABD'de halka arz oluyor

Ünlü fast food zinciri Burger King'in, dünyadaki en büyük ana işletmecisi TAB Gıda Sanayi ve Ticaret, ABD'de halka arz oluyor

Türk gıda devi, ABD'de halka arz oluyor

Ünlü fast food zinciri Burger King'in, dünyadaki en büyük ana işletmecisi TAB Gıda Sanayi ve Ticaret, ABD'de halka arz oluyor

14 Kasım 2017 Salı 11:25
Türk gıda devi, ABD'de halka arz oluyor
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KONUYA yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre halka arz daha önce de kulislerde konuşulduğu üzere 2018'de gerçekleşecek. Şimdilik talep toplama aralığı ise belli değil ancak satış rakamının 400 milyon dolara kadar çıkabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE 600 BURGER KING İŞLETMESİ BULUNUYOR

Diğer taraftan, geçen yıl  Goldman Sachs,  Credit Suisse ve  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın TAB Gıda'nın yüzde 10 hissesi karşılığında yaptıkları 150 milyon dolarlık yatırım, şirketin tamamı için 1,5 milyar dolar değerlemeye işaret etmişti. TFI  Tab Gıda, Nasdaq'a "QSRG' kodu ile kote olacak.

Halka arza  Morgan Stanley,  Credit Suisse,  Goldman Sachs,  Citigroup, JP Morgan ve Rabo Securities aracılık edecek.

TAB Gıda'nın  Çin'de 700'den fazla,  Türkiye'de ise 600  Burger King işletmesi bulunuyor. TAB Gıda, ayrıca  Popeyes,  Sbarro ve Arby's markalarının da işletmeciliğini yapıyor. Şirketin bir de kendine ait Usta dönerci adlı markası bulunuyor.

TOPLAM ŞUBE BİNDEN FAZLA

Türkiye'de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda'nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında  Burger King'in master franchisee haklarını alarak  Türkiye'ye getirmesiyle başladı. 2007 yılında  Sbarro'yu bünyesine katan TAB Gıda, aynı yıl  Popeyes'i de faaliyete geçirdi.

Arby's ise 2010 yılından bu yana TAB Gıda bünyesinde yer alıyor.

Şirket son olarak da Usta dönerci markası ile döner ürünleri satmaya başladı. TAB Gıda'nın bu 5 markaya ait toplam binden fazla restoranı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burger King
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