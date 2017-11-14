Türk gıda devi ABD'de halka açılıyor!

TFI Tab Gıda Yatırımları ABD'de halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Şirket, ekim ayı başında SPK'dan yurt dışında halka arz için izin almıştı. Yapılan başvuruya göre TFI Tab Gıda, Nasdaq'a "QSRG' kodu ile kote olacak.

400 milyon dolar büyüklüğünde olması beklenen halka arza Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan ve Rabo Securities aracılık edecek.

TAB Gıda'nın Çin'de 700'den fazla, Türkiye'de ise 600 Burger King işletmesi bulunuyor. TAB Gıda, ayrıca Popeyes, Sbarro ve Arby's markalarının da işletmeciliğini yapıyor. Şirketin bir de kendine ait Usta dönerci adlı markası bulunuyor.

TOPLAM ŞUBE BİNDEN FAZLA

Türkiye’de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. 2007 yılında Sbarro'yu bünyesine katan TAB Gıda, aynı yıl Popeyes'i de faaliyete geçirdi.

Arby’s ise 2010 yılından bu yana TAB Gıda bünyesinde yer alıyor.

Şirket son olarak da Usta dönerci markası ile döner ürünleri satmaya başladı. TAB Gıda'nın bu 5 markaya ait toplam binden fazla restoranı bulunuyor.