Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi

Uluslararası arenada boy göstermeye başlayan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS), yabancı yatırımcılardan talep toplamaya başladı

Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi
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GABORAS yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye merkezli  gayrimenkul borsasının kurulması ve sektördeki ölü sermayenin ekonomiye katılması  için yola çıkan GABORAS, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin şeffaflaşarak  menkulleşmesi ve yerli-yabancı yatırımcıların güven ortamı içerisinde işlemlerini  gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
MÜSİAD'ın 94 ülkedeki yurt dışı ağı aracılığıyla yabancı  yatırımcılarla özel görüşmeler gerçekleştiren GABORAS yetkilileri, bölge  ülkelerine de model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Yabancı yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayan GABORAS, MÜSİAD  ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Arap İş Adamları Zirvesi ve Londra merkezli UK  101 Club organizasyonlarında yapılan yoğun temaslarda Londra ve Bağdat'tan ilk  yurt dışı tekliflerini aldı. 
Türk-Arap İş Adamları Zirvesi'ne katılan Iraklı üst düzey yetkililer,  GABORAS heyetini know-how transferi ve fiziki altyapı tespitlerini yapmak üzere  Bağdat'a davet etti. Bu sayede, GABORAS'ın Irak gayrimenkul pazarını geliştirmesi  öngörülüyor.
İngiliz iş insanları ise Türkiye'ye yapmayı planladıkları  yatırımlarda, GABORAS'ı kullanmak istediklerini belirtti. GABORAS Global'in ilk  hamlesi olarak Londra ofisinin kurulması sonrası, İngiltere'de dağınık durumda  olan Müslüman iş adamlarının bir araya gelmesiyle milyarlarca dolar büyüklüğünde  bir ticari hacim oluşum sağlaması bekleniyor.
GABORAS'ın, global ölçekte Dünya Ekonomik Forumu'nda (World Economic  Forum) gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen İngiliz yatırımcılar, GABORAS  heyetini Londra'da ağırlayarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını dinlemek  istediklerini aktardı.
 

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