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Türk firmalar hazırda bekliyor, yasak yarın kalkıyor

Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından kısıtlama getirilen domates ihracatına yönelik Nisan ayı boyunca yapılan görüşme trafiği sonuç verdi. Türkiye'nin domates ihracatının 3'te 2'sini gerçekleştirdiği Rusya pazarında uygulanan kısıtlama kararı 29 ay sonra 1 Mayıs itibariyle kalkıyor. Bu karar ile yarın itibariyle bütün Türk firmalarına ihracat yolu açılmış olacak

Türk firmalar hazırda bekliyor, yasak yarın kalkıyor

Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından kısıtlama getirilen domates ihracatına yönelik Nisan ayı boyunca yapılan görüşme trafiği sonuç verdi. Türkiye'nin domates ihracatının 3'te 2'sini gerçekleştirdiği Rusya pazarında uygulanan kısıtlama kararı 29 ay sonra 1 Mayıs itibariyle kalkıyor. Bu karar ile yarın itibariyle bütün Türk firmalarına ihracat yolu açılmış olacak

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
Türk firmalar hazırda bekliyor, yasak yarın kalkıyor
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2015 yılında yaşanan uçak krizi sonrasında Rusya'nın kısıtlama kararı aldığı domates ihracatında yasak yarın itibariyle tamamen kalkıyor.

TOPLANTI TRAFİĞİ
Kısıtlamanın tamamen kaldırılması için Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 23 Nisan'da Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeyi takiben, her iki bakanın talimatları çerçevesinde 26 Nisan'da iki ülke ekonomi ve tarım bakanlıkları yetkilileri teknik düzeyde toplantı yaptı.

GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ: 1 MAYIS'TA KALKIYOR
Toplantı sonrasında Rusya, Türkiye'den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdı ve bu çerçevede Rusya'ya Türkiye'den yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatı 1 Mayıs itibariyle tamamen serbest bırakıldı.

İHRACATÇILAR HAZIRDA BEKLİYOR
Kararın domates ihracatçılarında yüzlerin güldüğünü dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Rusya pazarı bizim için çok önemlidir. Domateste ise kriz yaşanmadan önce en büyük pazarımızdı. Bu yasağın kalkmasıyla eski günlere döneceğimize inanıyoruz. Rusya'nın koymuş olduğu sağlık koşullarına da bizim ihracatçılarımız hazır. Karar sonrası bakanlıklardan izin alan firmaların da önü açılmış olacak. Biz bu kararı dört gözle bekliyorduk." diye konuştu.

HAREKETLİLİK BAŞLADI
Domatese getirilen kısıtlamanın kaldırılmasıyla fiyatlarda da hareketlik yaşanıyor. Kararın ardından Erdemli Sebze ve Meyve Hali'nde özellikle domatese yönelik bir hareketlilik başladı. 1 lira 20 kuruş olan domates fiyatı 1 lira 60 kuruşa yükseldi.

İHRACATIN 3'TE 2'Sİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2015 yılında toplam domates ihracatı 367 milyon dolar, Rusya'nın aldığı pay ise 260 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Rusya Federasyonu'na Türkiye'den yapılan domates ihracatı, Rusya Tarım Bakanlığı'nca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabiliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
DomatesIhracatRusyaPazar
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