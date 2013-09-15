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Türk devlerinden flaş teklif!

İsrail gazı 2.5 milyar dolarlık projeyle Mersin’e ulaşacak

Türk devlerinden flaş teklif!

İsrail gazı 2.5 milyar dolarlık projeyle Mersin’e ulaşacak

15 Eylül 2013 Pazar 10:04
Türk devlerinden flaş teklif!
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PETROL ve enerji alanlarında faliyet gösteren İstanbul merkezli Turcas Holding, doğu Akdeniz’de önemli miktarda doğalgaz çıkarmaya başlayan İsrail’e, 2.5 milyar dolarlık bir yatırımla deniz altından Mersin’e ulaşacak 470 kilometrelik boru hattı inşa etmeyi teklif etti. İsrail’in Globes ekonomi gazetesi, Turcas gibi Zorlu grubunun da hem doğalgaz satın alma, hem de boru hattı kurulması konularında temaslarda bulunduğunu duyurdu. Turcas Holding’in İsrail’den Türkiye’ye uzanacak boru hattı teklifini şirketin yönetim kurulu üyesi Amerikalı eski diplomat Mathew Bryza Kıbrıs Rum yönetiminin Baf kentinde düzenlenen enerji konferansında açıkladı.
Bir dönem ABD’nin Azerbaycan Büyükelçiliği ile Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan yardımcılığı yapan Bryza, konferansta yaptığı konuşmada, teklif ettikleri boru hattının yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasiteli olacağını, Türkiye-İsrail arasındaki siyasi sorunlardan olumsuz etkilenirse tüm maliyet ve sorumluluğu Turcas şirketinin üstleneceğini söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Erdal Aksoy’un yürüttüğü Turcas Holding’in teklifine geniş yer ayıran İsrail ekonomi gazetesi Globus, bir diğer Türk grup Zorlu Holding’in de benzer bir teklifte bulunduğunu yazdı. Globus, İsrail’in Aşkelon kentinde elektrik santrali inşa eden Zorlu grubunun da İsrail’in dogalgaz bölgesi Leviathan’da hissesi bulunan şirketlerle temasa geçtiğini ve doğalgaz alımı ile boru hattı inşası teklifinde bulunduğunu yazdı.

1 TRİLYON METREKÜP

İsrail hükümeti, doğu Akdeniz’de elde edilen doğalgazın yüzde 40’ini ihraç etmeye karar vermişti. Enerji Bakanı Uzi Landau, bugünkü üretimle İsrail’in yılda en az 5-7 milyar metreküp doğalgaz ihraç edebileceğini açıklamıştı. Ancak konu İsrail Yüksek Mahkemesi’nde bulunuyor. Yüksek Mahkeme’nin Ekim ayında doğalgaz ihracına onay vermesi bekleniyor. İsrail’in doğu Akdeniz’deki Leviathan ve Tamar bölgelerinde 1 trilyon metreküpten daha fazla doğalgaz keşfedilmiş durumda. Yeni bulunan yataklarla doğalgaz miktarının daha da yükselmesi bekleniyor. Turcas ve Zorlu’nun teklifi gerçekleşir ve İsrail Türkiye arasına boru hattı kurulursa, Rumların planları da bozulacak.


İsrail’in Globes  ekonomi gazetesi, Turcas Holding, doğu Akdeniz’de önemli miktarda doğalgaz çıkarmaya başlayan İsrail’e, 2.5 milyar dolarlık bir yatırımla deniz altından Mersin’e ulaşacak 470 kilometrelik boru hattı inşa etmeyi teklif ettiğini duyurdu. Gazete Zorlu’nun da benzer bir teklifte bulunduğuna dikkatleri çekti.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 15.09.2013 10:07
Anahtar Kelimeler:
IsrailAkdenizDoğal GazBoru HattıZORLU
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