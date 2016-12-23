Türk bankaları AB’ye girdi

CANİKLİ: RİSK DÜŞECEK
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bu karar ile Türk bankalarının artık düşük risk ağırlığına tabi tutulacağını belirterek, "AB'de faaliyet gösteren Türk bankalarında sermaye maliyeti avantajı doğacak. Karar ile yurtdışı bankaların Türkiye'de iştirak sahibi olmaktan kaynaklı ilave sermaye maliyetleri düşecek" dedi. Yurtdışından gelen kaynakların artacağını belirten Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Büyük projelerin finansmanı da kolaylaşacak" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.