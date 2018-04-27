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Turizme üst kurul yolda

Turizmin 8 sivil toplum örgütü ile Türk Hava Yolları, istişare kurulu oluşturuyor. Çatı örgüt görevini üstlenecek olan kurul, turist sayısı ve gelirinin artırılması için projeler üretecek. Sektörün sorunlarının çözümü için ortak akıl belirlenmesi hedefleniyor

Turizme üst kurul yolda

Turizmin 8 sivil toplum örgütü ile Türk Hava Yolları, istişare kurulu oluşturuyor. Çatı örgüt görevini üstlenecek olan kurul, turist sayısı ve gelirinin artırılması için projeler üretecek. Sektörün sorunlarının çözümü için ortak akıl belirlenmesi hedefleniyor

27 Nisan 2018 Cuma 08:48
Turizme üst kurul yolda
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TÜRK turizminin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sektörün sürdürülebilir gelişimi ve istikrarlı büyümesi için master planı oluşturma hedefiyle Turizm İstişare Kurulu'nu (TİK) hayata geçiriyor. Turizm Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle kurulan TİK'e, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Deniz Turizmi Birliği Derneği (DTB), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Türk Havayolları Yolları (THY) imza atacak. Tamamen sivil bir inisiyatifle hayata geçirilen ve bu yönüyle dünyada bir ilk olan TİK, sektörün çatı örgütü görevini üstlenecek. Turizm sektörünün önde gelen STK başkanlarının imza atacağı protokolle çalışmalarına başlayacak olan TİK, turizmi çeşitlendirmenin yanı sıra geliri ve turist sayısını artırarak pastayı büyütmenin yollarını arayacak.

VERİ MERKEZİ KURULACAK

STK'ların ortak noktalarının bir araya getirilip, çelişen ve çekişen durumlarının da masaya yatırılacağı TİK ile "Nerede, nasıl adımlar atılabilir? Birlikte hangi sorunlara çözüm üretilir?" gibi sorulara yanıtlar aranacak. Deniz turizminin gelişiminden, gastronomi turizmine, sektördeki eğitim ve istihdam sorunundan kültürel ve tarihi mirası korumak amacıyla atılacak olan adımlara kadar tüm süreçlerin ele alınacağı TİK ile turizmin gelecek vizyonunda ortak akıl oluşturulması hedefleniyor. Dijital dünya ve Endüstri 4.0 devrimi alanında da hamle yapılması için çalışacak olan TİK, bu alandaki uyum çalışmaları için Ar-Ge ve büyük veri merkezi kurmayı planlıyor.

8 STK İLE THY BUGÜN PROTOKOL İMZALAYACAK

Bugün Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un iştiraki, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TYD Başkanı Oya Narin, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÖSHİD Başkanı Teoman Tosun, TUREB Başkanı Zeki Apalı, DTB Başkanı Erkan Özatağ, TURYİD Başkanı Kaya Demirer ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katılımıyla imzalanacak olan protokolün ardından kurul ilk toplantısını yapacak. Bir başkan ya da yönetimin olmayacağı kurulda alınan kararlar, TİK sözcüsü aracılığıyla basınla paylaşılacak. Kurul belirli zaman aralıklarında hükümet yetkilileriyle de bir araya gelecek.

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Turizmin 8 Sivil Toplum örgütüTürk Hava YollarıTurizme üst Kurul Yolda
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