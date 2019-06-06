Turizme milli doping

TÜRKİYE, EURO 2020 elemelerinde dünyanın en gözde takımlarından Fransa’yı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 8 Haziran cumartesi günü 21.45’te gerçekleşecek karşılaşmanın Konya’ya bir hareketlenme getirmesi ve canlı yayın sayesinde de Türkiye’ye olan ilgiyi artırması bekleniyor. Son yıllarda Avrupa’nın Türkiye’ye olan ilgisi yükselişte. Konya’da oynanacak milli maçın da buna büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Son verilere göre, Türkiye’ye gelen Fransız turist sayısı Ocak - Mart 2017 döneminde 66.282, Ocak - Mart 2018’de 87.746, Ocak - Mart 2019’da ise 107.740 idi. Bu yıl Almanlar ve İngilizlerden sonra Türkiye’ye en çok Fransızlar geldi ve gelmeye devam ediyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre, Fransa milli takımının gelmesiyle birlikte Konya’daki otellerde de doluluk yaşanacağını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelecek seyirci kitlesinin de olacağını kaydetti.

Konya’ya gelecek olanların farklı şehirleri de gezmek isteyebileceğini söyleyen Ayık, “Bu tür organizasyonların genellikle sektöre olumlu etkileri oluyor. Böyle önemli spor organizasyonları size bir imaj sağlar.

Ayrıca iyi bir organizasyon, iyi bir ağırlama olursa ileride Fransa’dan olabilecek seyahatleri de tetikleyebilir. Bu tür organizasyonlara gelenlerin harcama kapasiteleri de yüksek oluyor” ifadelerini kullandı.

Oteller hareketli

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Şube Başkanı Özdal Karahan, “Bu tür organizasyonlar şehre özellikle de Selçuklu bölgesine büyük bir hareketlilik getiriyor. Fransa ve çevresinden gurbetçiler de maçı izlemeye gelebilir. Maç günü erken gelenler çevresini gezer, ama birkaç gün daha erken gelenler de Çatalhöyük ya da Sille’ye gezmeye gider” dedi.



Fransa milli takımının şehre gelmesinin önemini vurgulayan Dedeman Konya Hotel Genel Müdürü Hasan Bozkurt, “Şehirde bir hareketlenme var. Butik, beş yıldızlı otellerde rezervasyonlar var. Federasyon bir otelde, takımlar farklı otellerde konaklayacak” dedi. Şehir dışından ağırlıklı olarak Türk taraftarların geldiğini söyleyen Bozkurt, Fransız taraftarları da beklediklerini söyledi.



Dünya Kupası bereketi...

Rusya’da geçtiğimiz yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nı şampiyon bitiren Fransa Milli Takım, sportif başarısının yanında maddi kazancıyla da dikkat çekti. Elde edilen galibiyetler, kazanılan kupa, yayın ve reklam gelirleriyle Horozlar, Rusya’da oldukça bereketli bir dönem geçirdi.



FIFA tarafından turnuvayı şampiyon tamamlayan Fransa Milli Takımı’na tam 32.5 milyon euro prim verdi. Bu para direkt olarak Fransa Futbol Federasyonu’na teslim edildi. Bu paranın yüzde 30’u da turnuvanın kazanılmasını sağlayan futbolculara dağıtıldı.



Ayrıca Fransa Futbol Federasyonu gelen bu büyük zaferin sonrasın sponsorluk gelirlerinde ciddi bir artış yaşadı. Fransa Futbol Federasyonu, şampiyonluk sonrası sponsorları sayesinde tam 102 milyon euro elde etti.



EURO 2016 zenginliği

Son 3 yıldır hem sportif hem de ekonomik açıdan altın bir dönemden geçen Fransa, EURO 2016’da da ciddi bir gelir elde etmişti. Turnuvanın ev sahibi olan Fransızlar, kupada finale kadar yükseldi.

EURO 2016 finalinde Portekiz’e 1-0 yenilen Fransa, ikincilikte kalsa da UEFA’dan tam 22.5 milyon euro prim almıştı. Ayrıca Fransa, ülke olarak turnuva ev sahipliğinden 1 milyar 270 milyon euro kazanıldığını resmen açıklamıştı.

Fransa, son 2 büyük turnuva; EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası’nda tam 55 milyon euro gelir elde etti. Horozlar, EURO 2016’da 2.’lik, 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluk kazandı.



En pahalı bilet 100 TL

Konya’da Büyükşehir Belediye Stadı’dan 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Fransa, EURO 2020 eleme grubu maçı biletleri de taraftarlar için oldukça ideal. Şu an dünya üzerinde en formda ve başarılı milli takım olarak kabul edilen Fransa’yı izlemek için bilet fiyatları; 100 lira ile 15 lira arasında değişiyor. En pahalı bilet 1. kategoride 100 olurken, 2. kategori 35 lira ve 3. kategori 15 lira oldu.



Nereler gezilir?

Konya’da gezilecek yerlerin başında Mevlana’nın kabrinin de bulunduğu türbe geliyor. Turistler tarafından ziyaret edilen yerler arasında İnce Minareli Medrese, Nasreddin Hoca Türbesi, Karatay Medresesi, Sille Köyü, Konya Selimiye Camii, Yerköprü Şelalesi, Kilistra Antik Kenti, Atatürk Evi Müzesi ve Alaeddin Camii de bulunuyor. Ayrıca Konya’da yer alan Mevlana Kültür Merkezi’nde sema programları da yapılıyor. Öte yandan Konya’nın meşhur yemekleri arasında etli ekmek ve bamya çorbası gibi lezzetler de yer alıyor.