TÜRKİYE’ye kruvaziyer gemi ve havayolu ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki tebliğ, 13 Nisan 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Tebliğ kapsamında, Antalya Gazipaşa - Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas - Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu - Giresun, Samsun - Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter) en az 100 yolcu taşıyan uçakla turist grubu getiren seyahat acentelerinin destekten yararlandırılacağı belirtilmişti.
Turizme havada 1 milyar TL destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018’de Türkiye’ye hava yoluyla turist getiren A grubu seyahat acentelerine 1 milyar 134 milyon 996 bin 47 TL turizm desteği verdi. Kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine verilen destek tutarı ise 14 milyon 743 bin 475 TL olarak gerçekleşti.