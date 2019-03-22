Turizme havada 1 milyar TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018’de Türkiye’ye hava yoluyla turist getiren A grubu seyahat acentelerine 1 milyar 134 milyon 996 bin 47 TL turizm desteği verdi. Kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine verilen destek tutarı ise 14 milyon 743 bin 475 TL olarak gerçekleşti.

Turizme havada 1 milyar TL destek
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TÜRKİYE’ye kruvaziyer gemi ve havayolu ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki tebliğ, 13 Nisan 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.  Tebliğ kapsamında, Antalya Gazipaşa - Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas - Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu - Giresun, Samsun - Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter) en az 100 yolcu taşıyan uçakla turist grubu getiren seyahat acentelerinin destekten yararlandırılacağı belirtilmişti.  

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