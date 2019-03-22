Turizme havada 1 milyar TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018’de Türkiye’ye hava yoluyla turist getiren A grubu seyahat acentelerine 1 milyar 134 milyon 996 bin 47 TL turizm desteği verdi. Kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine verilen destek tutarı ise 14 milyon 743 bin 475 TL olarak gerçekleşti.